Son Dakika! Oyunu ilk kullanan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu: Memleketimize, milletimize hayırlı olsun

Son dakika! Cumhurbaşkanı adaylarından ilk oyunu kullanan isim Sinan Oğan oldu. Eşiyle birlikte oy kullanan Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Türkiye sandık başına gidiyor. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da adaylar arasında ilk oy kullanan isim oldu. Oğan, eşiyle birlikte Ankara Çankaya'da sandık başına gitti.

"HERKES OY KULLANSIN"

Oy kullandıktan sonra kameralar karşısına geçen Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Milletimize çağrıda bulunuyorum, herkes oy kullansın. Bu seçimi bayram havasında geçirelim" ifadelerini kullandı.

60 MİLYONDAN FAZLA İNSAN OY KULLANACAK

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU DEĞİL

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.