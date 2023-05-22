Son Dakika! MİT, terör örgütü PKK'nın sözde iletişim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Terör örgütü PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

GİZLİ HABERLEŞME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORDU

MİT, örgütün haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan "Rodi" kod adlı Emre Şahin'in Irak/Gare alanına geçtiğini tespit etti. Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Emre Şahin'in ayrıca Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı biliniyordu. Örgütün haberleşme altyapısına darbe vurmak amacıyla Emre Şahin, öncelikli etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dâhil edildi.

KORUMASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT'in Irak/Gara'da görevli saha ajanları, Şahin'in faaliyet alanına sızmak için özel özel olarak görevlendirildi. Saha ajanları tarafından, haberleşme altyapısına zarar verildi ve arızanın giderilmesi için Emre Şahin'in görevlendirilmesi sağlandı. MİT, yaşanan arızayı gidermek için intikal eden Emre Şahin'i başarılı bir operasyonla korumasıyla birlikte etkisiz hale getirdi.