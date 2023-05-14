Son Dakika! Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: İnşallah bundan sonra bu ülkeye bahar gelecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

"BU ÜLKEYE BAHARLAR GELECEK"

Oy kullandıktan sonra okul bahçesinde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en işten sevgi ve saygılarımı duyarım. Hepimiz demokrasiyi, bir arada olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek" diye konuştu.