'TSK kimyasal silah kullandı' iddialarına Bakan Akar'dan sert tepki: Bunlar iddia değil, alçakça bir iftiradır

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akar, Tsk'nın kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili, "Bu bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Mehmetçik operasyonlarında; sivillere, masum insanlara, tarihi, dini ve kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Kimyasal silah kullanımı asla söz konusu değil. Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler" dedi.

ÇÖKÜŞ SÜRECİNE GİRİNCE 'KARALAMA' YOLUNA GİTTİLER

Akar, TSK'ya neden böyle iftiralar atıldığıyla ilgili soruya da, "Bunu o iftiraları atanlara sorun. Aslında maksatları, niyetleri ortada; ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı o zaman bir çıkış yolu olarak iftira ve karalama yoluna gitmeye çalıştılar. TSK'nın başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik, 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde uygulamalar yapıyoruz" diye yanıt verdi.

"İSRAİL SAVUNMA BAKANI İLE GENEL DURUMU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'in perşembe günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin de, "Yıllar sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor. Bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TAHIL KORİDORUNDA AMACIMIZ GIDA KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ"

Akar, Tahıl Koridoruna ilişkin anlaşmanın geçerliliğinin 19 Kasım'da dolacağının hatırlatılması üzerine de, "İstanbul'da faaliyetini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde arkadaşlarımız, taraflar yoğun şekilde çalışıyor. Tahılların sevkiyatı için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bizim başından beri amacımız belli; gıda krizinin önüne geçilsin, aç insan kalmasın, siyasi istikrar bozulmasın. Bunun için çalışıyoruz. Biz tabii ki bu anlaşmanın devamından, uygulamanın sürmesinden yanayız. Hatta Rus limanlarındaki tahılın taşınmasına yönelik de neler yapılabileceğinin araştırılmasının gayreti içindeyiz" dedi.