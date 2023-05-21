Son dakika! Erdoğan'dan deprem bölgesine yatırım müjdesi: Savunma sanayii tesislerinin bir kısmı buraya gelecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimi öncesi Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'da gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzedeleri hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" diye konuştu. Deprem bölgesine yatırım müjdesi de veren Erdoğan, "Savunma sanayii tesislerinin bir kısmı bölgeye gelecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

"ÜRETİM TESİSLERİNİ DEPREM BÖLGESİNE GETİRİYORUZ"

Programına deprem bölgesine giderek başlayan Erdoğan, Adıyaman'da MHP lideri Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la birlikte gençlerle bir araya geldi. Burada bir yatırım müjdesi de veren Erdoğan, "Sizlerin gözlerindeki ışıltı bize daha çok çalışma azmi veriyor. Bu enerjiyle deprem bölgesindeki şehirlerimizi kuruyoruz. Savunma Sanayii sektörünün üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konektör üretim tesis kuruyoruz." dedi.

"HİÇ YALNIZ BIRAKMADIK"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde devam etti: "Deprem bölgesi ziyaretlerimize düzenlediğimiz ziyaretlerimize gençlerle başlamak istedik. Biz birileri gibi buraları deprem turisti edalarıyla gezmiyoruz. Yapılan her işi takip ediyoruz. Bakanlarımızla kurumlarımızla, gönüllülerimizle ve cumhur ittifakının mensuplarıyla depremzedeleri hiç yalnız bırakmadık.

"GENÇLİKTEN EN BÜYÜK DESTEĞİ BİZ ALDIK"

Onlar kendilerince sizlerle aramızı açmaya çalıştılar, halbuki biz siyasi hayatımız boyunca gençlerimizle yol yürüdük. Onlar gençleri harflerle etiketlendirirken biz gençlerimizi sanatla, kültürle vizyonlarını genişletmek için çalıştık. Gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz. Seçimde sanılanın aksine gençlikten en büyük desteği biz aldık. Spordan bilime her alanda dünyanın 4 bir yanında başarılarıyla gururlandık. Burada kütüphanesiyle derslikleriyle adeta bir hayat okulu kurulduğunu görüyoruz.

"BİZ ARTIK SİZLERİN ZAMANINIZIN MİSAFİRLERİYİZ"

Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki eğitim imkanlarını genişletmekle kalmayarak dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız. Yetiştirdiği insanların dışarıya kaptıran Türkiye artık cazip bir ülke haline geldi. Gençler, biz artık sizlerin zamanınızın misafirleriyiz. Vazifem sizin hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır. Depremzedelere etmedik hakareti bırakmayanların, dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023