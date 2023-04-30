Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Suriye'de DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yurt dışındaki seçmene seslendi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in DEAŞ terör örgütüne vurduğu darbeyi açıkladı.

"DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"3 milyon 300 bin yurt dışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurt dışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurt dışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrük kapılarında ise Mayıs'ta son bulacak. Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler. Bize ilk yöneltilen soru yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, 'Biz ne zaman oy kullanma hakkına sahip olacağız?' Ben de hiç merak etmeyin bu hakkını süratle sağlayacağız dedim.

"177 MERKEZ İLE 46 GÜMRÜK KAPISINDAN OY KULLANILABİLECEK"

Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımın işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırdık. Pasaport harçlarını yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yarı yarıya indirdik. Türkiye'ye gelen vatandaşların araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırlarını 2 yıla çıkardık. Muhalefet yurt dışı ile ilgili bugüne kadar ne yaptı. Biz birçok adımları attık. Vatandaşlarımız 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını kullanabilecek.

YURT DIŞINDA SANDIK GÜVENLİĞİ

YSK gerekli altyapılarını bu konuda tamamladı. Türkiye'de sandık güvenliği için ne yapılıyorsa yurt dışında da yapılıyor. Her gün oylar çuvallara koyularak mühürleniyor ve büyük elçiliklere gönderilerek 6 ayrı kilitli bir odaya koyuluyor. Bu kilidin anahtarları temsilcilerde bulunuyor. Biri olmadan kapı kesinlikle açılamıyor. Muhalefet ise işi garantiye almak için sandık güvenliği diyor. Sizin de temsilcileriniz var, eşeği sağlam kazığa bağlayın da bunları demeyin.

"OY KULLANMA OLAYININ İBADET AŞKIYLA YAPILACAĞINA İNANIYORUM"

Demokrasi seçimlerde özellikle hakkını kullanma talebi sıradan bir şey değil. Bu bir demokrasi terbiyesidir. Bu demokrasi bilinci benim milletimde var. Seçime katılımda yüzde 60'lardan düşmedik. Hatta yüzde 80'lere çıktığımız oldu. Şimdi deprem sıkıntımız var. Göç eden vatandaşlarımız var, böyle bir dağınıklık var. Benim depremzede kardeşlerim gittiler ve bütün işlemlerini orada yaptılar. Ben inanıyorum, bütün bunlara rağmen oy kullanma olayının bir ibadet aşkıyla yapılacağına inanıyorum.

"7'Lİ MASA DEMEK YANLIŞ, 9'LU MASA"

Gurbetçilerimiz Türk milletinin temsilcisidir. 7'li masa demek artık yanlış olur 9'lu masa. Benim yurt dışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletilmesi lazım ki cevabını verebilsin. Benim milletim buna Cumhur'un masası diyemez. Güya yurt dışında bir seçim bölgesi oluşturmak istiyorlar ama yurtdışında bir tane adayları yok. Her işleri yalan. Biz sen varsan biz de varız diyoruz.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ VATANDAŞIMIZIN VARLIĞINDAN GURUR DUYUYORUZ"

Bu bir defa çok çirkin bir yaklaşım. Ben Avrupa'da bulunduğum sürede 70'lerde otellerde kalmamıza izin vermezlerdi. Evlerinde kalmamız sağlarlardı. Yaşam koşullarını orada biz onların görürdük. Böyle bir çileyi onlarla beraber oralarda yaşadık. Bizim insanımız nerede olursa olsun vatanını ilgilendiren konulanlarla ilgilenir. Biz dünyanın dört bir yanındaki 7 milyon vatandaşımızın varlığından gurur duyuyoruz. Onlara bütün burada üniversitelerin kapılarını biz açtık. Belki de ekranda şu anda evinde kaldığım vatandaşım söylüyordu. Bunları biz onlarla yaşadık.

"ANKETLERDE LEHTE BİR TABLO GÖRÜYORUZ"

Şu anda meydanların diliyle konuşarak farklı bir tablo var anketlere baktığımızda farklı bir tablo var. Meydanlara göre biz gümbür gümbür 14 Mayıs'a zafere doğru gidiyoruz. Bir de şu var yapılan anketler. Bu dönemde anketleri çok karmaşık yapabiliyoruz. Depremden dolayı anket yapmak zorlaştı. Anketlerde de lehte bir tablo görüyoruz. Saha şu ana diğerlerinde böyle bir tablo yok. Saha da biz varız diyor arkadaşlarımız. Bu seçimde tabii biz farklı bir atak yaptık. Hepsini sahaya sürdük, aday yaptık. 17 18 tane bakan şu an arazide. Onlar Bay Bay Kemal gibi palavra atmıyorlar, yapılmış olanı konuşuyorlar. Giresun'da fındığa 4 dolara verecekmiş. Aman Allahlım ne yalanlar. Bu tür yalanlarını biliyoruz da şimdi İzmir'de diyor ki daha iyi bir İzmir, Ankara, İstanbul diyor.

"KÖRFEZ KOKUDAN GEÇİLMİYOR"

Ben buradan yurt dışındaki kardeşlerime sesleniyorum. 4 yıldır İstanbul'u Ankara'yı siz yönetiyorsunuz daha iyi bir İstanbul'a getirebildiniz mi? Daha iyi bir Ankara getirebildiniz mi? Bunlar çöp, çukur... Ben görevi bunlardan aldığımda İstanbul çöptü. Ben bunlardan aldığımda Haliç'in dibindeki çamuru naklettik. Şu anda orada çocuk parkı var. Bununla kalmadık hemen Haliç'in kıyısında Haliç Kongre Merkezi'nin temelini attık. Bunlar kültür sanattan bahsediyor ya ne kültür sanatı ya kültür sanatı da biz yaptık. Aynı durum şimdi İzmir'de var. Körfez kokudan geçilmiyor. Ankara'da havalimanı var. Melih Bey'in döneminde yapıldı, yolu belediye yaptı. Ankara havalimanına kavuştu. İzmir'de havalimanı yoktu. Adnan Menderes havalimanın yaptık. İstanbul-İzmir arası 7 buçuk saatti 3 buçuk saatte indirdik. İyi bir İzmir diyorsan iyi bir İzmir'i biz yaptık. Sağ olsun burada Binali Yıldırım'ın da çok etkisi var. Sen ne yaptın? Benim yurt dışındaki vatandaşımın bunları bilmesi lazım. Biz CHP belediyeciliğini en son nerede gördük biliyor musunuz? Müsilajda. Bilim kurulu kurduk, bu sorunu çözdük. Bunlar izledi. Bunalar tribünde izleyici.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI BATI'DA KANSER GİBİ YAYILIYOR"

Almanya'daki İslam düşmanlığı ayrımcılık, Batı'da kanser gibi yayılıyor. Batı bunla yüzleşme cesaretini henüz gösteremiyor. Almanya'da 8 vatandaşımın hayatını kaybettiği NSU olayında iç rahatlatıcı bir karar çıkmadı. Tabii bunların biz takipçisi olacağız. Mahkemelerde takip edeceğiz, gerekirse uluslararası mahkemelere götürecek, tazminat almaya çalışacağız. Yurtdışında Kuran'ı Kerim' e yönelik saldırılar attı. Bunları takip edeceğiz. Diyanet işleri Başkanlığı bir dayanışma topluluğu oluşturdu. HDP diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız. Ben olduğum müddetçe buna asla izin vermem. Eskiden yurtdışındaki vatandaşımıza bir şeyler söyleyebilirlerdi. Şimdi bunu 2 kere düşünmek zorundalar.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor. ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT bizim dönemizde uluslararası mücadele yön bir teşkilat haline gelmiştir. Teşkilatımız ayrıca Amerikan ve Rus istihbarat teşkilatlarının görüşme yapacağı bir düzeye gelmiştir. Eskiden bir Türk evi vardı biz bunu yeterli görmedik, BM'nin karşısına yeni bir Türk evi yaptık. Esir takasında da olan Ukrayna ve Rusya lideriler ile olan olumlu havamız Tahıl koridorunda da iyi çalıştırdık, çalıştırmaya devam ediyoruz.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN TOKİ KONUTLARI

Seçim beyannamemizde yurt içi yurt dışı hepsi bunun içine mevcut ve güncellemeye devam ediyoruz. Biz geldiğimiz de yurt dışında bulunan büyükelçiliklerimiz 12 civarındaydı, bu sayı çok çok arttı. Bundan sonra ne yapacağımızı derseniz, aile ataşeliğimizi arttıracağız. Gezici konsolosluğumuzu artıracağız, kamu kurumlarında yurt dışında doğmuş vatandaşlarımızı istihdamı arttıracağız. Yurt dışından gelip Türkiye'de yüksek tahsilini yapan çok parlak gençlerimiz var. Biz bunları yurt dışında neden istihdam etmeyelim? Yabancı dil ise en az iki dilleri var, batı kültürünü yakalamışlar, onları istihdam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için TOKİ aracılığıyla yeni konutlar inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlığını destekleyeceğiz. Bunu önüne engel koyma isteyen devletler de var."