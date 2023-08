Sol Parti Artvin İl Başkanı Zamlara Karşı Miting Düzenleyecek

UĞUR İSTANBULLU

Sol Parti Artvin İl Başkanı Mahmut Zeytinci, 19 Ağustos'ta Şavşat'ta zamlara ve hayat pahalılığına karşı miting düzenleyeceklerini belirterek "Seçimlerden önce verilen vaatlerin hiçbirinin gerçek olmadığını bugün halk bir kere daha gördü. ve şimdi bütün yılgınlığa ve muhalefetin teslimiyetine rağmen, yeniden halkın sesini sokaklara taşımak, gerçek muhalefeti sokaklarda yaratmak için zamlara karşı, doğanın her türlü talanına karşı Artvin halkının çıkarları için ve onların geleceği için, parasız sağlık ve eğitim için, çocuklarımızın üniversite okuyabilmesi için, daha sağlıklı ve refah için bir ülkede yaşamak için haklarımızı, isteklerimizi bir kere daha meydanlarda ve sokaklarda dile getireceğiz" dedi.

Sol Parti Artvin İl Örgütü, 19 Ağustos Cumartesi saat 14.00'te Şavşat'ta, zamlara ve hayat pahalılığına karşı miting düzenleyecek. İl yöneticileri, mitingle ilgili basın toplantısı düzenledi.

"BU ZAMLARLA ARTIK YAŞANMAZ"

Sol Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin, şunları söyledi:

"Her gün basında benzine ve mazota zam gelecek ve beraberinde her şeye zam gelecek. Aslında basında söylenen sanki sadece mazota ve benzine zam gelecek ancak ulaşım yaşamın gereği ulaşıma zam geldiğinde bütün ürünlere zam gelecektir. Biz de bu süreçte 'bu zamlarla yaşanmaz' konulu bir miting çalışması yapıyoruz. Gerçekten de ülkemizde bu zamlarla yaşanmaz diyoruz. Ülkemiz mevcut yönetim eliyle özelleştirmeler yapılırken ve biz her gün daha fakirleştik ve devam ediyoruz. Biz Sol Parti olarak özellikle devrimciler ve sosyalistler olarak Telekom'un özelleştirilmesine karşı çıktığımızda, herkes bizi kınıyordu ve bizim her şeye karşı çıktığımızı ve özellikle de özelleştirmeye karşı çıktığımız için kınarlardı. Telekom'u alan firma Türkiye'den kaçtı borçları bize kaldı. Bugün bir telefon faturasına eğer 100 lira yerine 200 lira ödüyorsak ki bunun 100 lirası görüşme ücreti 100 lirası ise yurtdışına kaçan eski Telekom'un borçlarını ödüyoruz. Aslında hizmet bedeli 100 lira ama biz 200 lira ödüyoruz. Şunu sormak istiyorum; bir insan devletten daha zengin olur? Devlet bizden içtiğimiz su, soluduğumuz hava ve bindiğimiz araç, yediğimiz ekmek, kullandığımız telefon ve her türlü emtiadan ÖTV ve KDV gibi farklı isimlerle vergi alıyor. Bugün mevcut yönetimin seçimlerde harcadığı parayı bizler ikinci MTV olarak ödüyoruz. Biz bunları ödemek istemiyoruz ve bize verilen zamlar kaşıkla oysa bizden alınan kepçeyle ve bunun içinde Şavşat'ta bir miting düzenliyoruz, sesimizi yükselteceğiz ve bundan sonra da sesimizi daha da fazla yükseltmeye devam edeceğiz."

"ARTVİN HALKININ ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN ALANLARA ÇAĞIRIYORUZ"

Sol Parti Artvin İl Başkanı Mahmut Zeytinci ise şöyle konuştu:

"Artvin çevre açısından olsun, madenler açısından olsun, dereleri açısından olsun, vadileri açısından olsun son 20-30 yıldır büyük bir talana ve yıkıma karşı direniyor. Bugün arkadaşımızın da anlattığı gibi buna yalan, talan ve zamlar eklendi. Seçimlerden önce verilen vaatlerin hiçbirinin gerçek olmadığını bugün halk bir kere daha gördü ve şimdi bütün yılgınlığa rağmen ve muhalefetin teslimiyetine rağmen, yeniden halkın sesini sokaklara taşımak, gerçek muhalefeti sokaklarda yaratmak için biz Sol Parti olarak zamlara karşı, doğanın her türlü talanına karşı Artvin halkının çıkarları için ve onların geleceği için parasız sağlık için, parasız eğitim için, çocuklarımızın üniversite okuyabilmesi için, daha sağlıklı ve refah için bir ülkede yaşamak için; haklarımızı, isteklerimizi bir kere daha meydanlarda ve sokaklarda dile getireceğiz ve biz biliyoruz ki gerçek halkın sesi meydanlardan duyulur. Toplantılarda, kapalı salonlarda değil ve bir kere daha tüm muhalefeti, mağdurları, tüm ezilenleri sokağa seslerini gür bir şekilde bizimle beraber duyurmaya ve meydanları doldurmaya ve bu zam, zulüm, işkence düzenine karşı Şavşat mitingine davet ediyorum."