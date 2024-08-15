Üye Girişi
Haberler

Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili yapılan sokak röportajında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkartılan Dilruba Y., "Ben iktidarı eleştirdiğim düşünüldüğü için siyasi bir karar neticesinde haksız yere tutuklandım" dedi.

İzmir'de özel bir şirkette çalışan Dilruba Y. isimli kadın, sokak röportajında söyledikleri sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"SİYASİ BİR KARAR NETİCESİNDE TUTUKLANDIM"

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanan Dilruba K., Oda TV'ye yaptığı açıklamada "Ben iktidarı eleştirdiğim düşünüldüğü için siyasi bir karar neticesinde haksız yere tutuklandım. Herkese çok teşekkür ederim. İnsanın en çok böyle zamanlarda desteğe ihtiyacı oluyor. Herkesin desteğiyle dışarıda olduğumdan çok daha güçlüyüm burada ve gücümü katlayarak çıkacağım" dedi.

Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu

SİYASİLERDEN RİCADA BULUNDU

Siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunan genç kadın, "Siyasilerin benim hakkımda tam bilgi sahibi olmadan bir basın açıklaması yapmamalarını rica ediyorum. Şu an bu mesele siyaset üzeri bir haksızlık yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Instagram 3-sayfa İzmir İnsan Hakları Cezaevi Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (9)

Anormal vatandaş:

Milyonların sesi oldun cesaretinden dolayı tebrik ederim

89
90
yanıtYanıtla
erkan yüksel:

23 sene yönettikleri ülke de gelinen sonuç bitmiş bir ekonomi, sığınmacı cenneti olmuş bir ülke, açlıkla mücadele eden emekliler, ev kirasına çalışan milyonlar..susturmalarla bu iş duzelmez

91
76
yanıtYanıtla
Haydar Bayram:

Cesur yürek kadın helal olsun sana

60
58
yanıtYanıtla
ahmet kasap:

İSABETLİ OLMUŞ SENİN ÖZGÜRLÜĞÜN BENİM HAYAT ALANIMA GİRİYORSA BU KABUL EDİLEMEZ HERKES KONUŞTUĞU LAFA DİKKAT EDECEK BUNDAN SONRA HERHALDE SESİNE DİKKAT EDERSİN VESSELAM

42
42
yanıtYanıtla
Seyhmus Aydin:

İstagram olmasa olurmusun

28
32
yanıtYanıtla
Yorumcu Davut :

kesiklikle hayır! tamamen hak ettiğin için ceza evindesin. bunun siyaset ile ilgisi de yok. ağzından çıkanları kulakların duymaz, sözlerini tartarak söylemez, insanlara hakaret edersen bedelini ödersin. insanlara hakaret ettiğin için apistesin.

12
14
yanıtYanıtla
Fatih Yıldırım:

YİNE AYNI TÜRKÜ KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER, MAHKEMEDE ŞAŞAR.

8
8
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

kimi etekliler erkek gibidirler gözüpek ,cesur kimi pantolan giyen erkekler bile onların yaptıklarına cesaret edemez

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024! DGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri ne? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? 15 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları HAMSTER KOMBAT 15 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, NOW, TV8, Show TV neler var? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title