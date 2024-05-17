Slovakya Başbakanı Fico Ameliyata Alındı

Slovakya Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun bugün 2 saatlik bir ameliyata daha alındığını açıklayarak, "Nasıl gittiğini daha net bir şekilde anlamak için birkaç gün daha gerekiyor" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs Çarşamba günü başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Banska Bystrica'da bulunan hastanede tedavi altına alınan Fico'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Slovakya Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fico'nun 2 saatlik bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Başbakan Fico'nun başkent Bratislava'ya sevk edilmesi kararının başbakanın sağlık durumunda daha fazla bir iyileşme görülmesi durumunda alınacağını kaydeden Kalinak, "Nasıl gittiğini daha net bir şekilde anlamak için birkaç gün daha gerekiyor. Bugün yapılan ameliyatın olumlu yöne doğru sonuçlar göstereceğini düşünüyorum" dedi.

"İyileşmeyi gördüğüm için moralim daha yüksek" diyen Başbakan Yardımcısı Kalinak, "Başbakanın durumu hala ciddiyetini koruyor ama umutluyum" dedi.

"Fico'nun bilinci açık"

Fico'nun tedavi gördüğü hastanenin direktörü Miriam Lapunikova ise, tedavisi yoğun bakımda devam eden Fico'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğunu söyledi. Lapunikova, bugün yapılan ameliyatta ise ölü dokuların temizlendiğini sözlerine ekledi.

Şüphelinin evinde arama

Slovak polisinin bir kişiyi cinayetle suçladığı açıklanırken, Slobak yerel basını şüphelinin 71 yaşında ve bir alışveriş merkezinin eski güvenlik görevlisi olduğunu yazdı. Şüphelinin kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, polis şüphelinin Levice kasabasında bulunan evinde saatler süren bir arama gerçekleştirdi. - BRATİSLAVA