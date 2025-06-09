Siyasilerden Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajları

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin siyasiler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: NASIL YAZILIR BÖYLE BİR ACI BİLMİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zeyrek ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

BAHÇELİ: MEKANI CENNET, RUHU ŞAD OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek Beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanının mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: TÜM VATANDAŞLARIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" dedi.

MANSUR YAVAŞ: FERDİ BAŞKANI KAYBETMENİN TARİFSİZ ACISINI YAŞIYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Ferdi Başkanı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa'ya kattıkları, Cumhuriyete olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük. Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.