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Bu sözleri canlı yayında sarf etti: Hapisten çıksın Öcalan'ı öldürteceğim

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına, Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz'dan tepki geldi. Yılmaz, katıldığı programda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan ev hapsine çıkarıldığı takdirde öldürteceğini söyledi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda "Öcalan gelsin Meclis'te terör örgütünün lağvedildiğini ifade etsin" açıklamaları gündemde sıcaklığını koruyor.

Bahçeli'nin İmralı çıkışına Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz'dan tepki geldi. Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkartılması konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili "Öcalan'ı çıkartsınlar, öldürteceğim" ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇA SÖYLÜYORUM, ÖLDÜRECEĞİM"

Yılmaz, konuyla ilgili konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Türk Milletinin sinir uçlarıyla ve algılarıyla oynanıyor, alay ediliyor. Buna kimsenin gücü yetmez. Ben de şunu söyledim, 'Ev hapsine çıkarılsın, Meclis'e gelsin konuşsun, o İmralı'dakini ev hapsine çıkarsınlar, namus ve şeref sözü veriyorum en yakınına koyduklarından birine onu öldürteceğim'. Ben de açıkça söyledim, tekrar ediyorum. Şu an dokunamama sebebimiz ve çocuklarımızın intikamını alamama sebebimiz, koruma altında olmasıdır. Çıkarsınlar hapisten, milletin içine içine getirsinler de bir boylarını göreyim. Açıkça söylüyorum, çıkarsınlar öldüreceğim."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, ilk olarak 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Abdullah Öcalan, Meclis'e gelsin DEM Parti grubunda konuşsun. Terör örgütünün lağvedildiğini söylesin" çağrısı yapmıştı. Bahçeli, partisinin sonraki grup toplantılarında da çağrısını yinelemiş, DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan ile yüz yüze görüşmesi gerektiğini de ifade etmişti.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU

DEM Parti, Bahçeli'nin çağrılarının ardından İmralı ile görüşme başvurusunu Adalet Bakanlığı'na iletmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili son açıklamasında "Süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözleri canlı yayında sarf etti: Hapisten çıksın Öcalan'ı öldürteceğim
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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"Hapisten çıksın Öcalan'ı öldürteceğim"
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFirat Tas:

????ölmüş babanıda yanına al senin tek başına gücün yetmez evladım

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Haber YorumlarıJokerAllame:

adam gibi adam böyle delikanlı adam yok şuan mhpli

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Haber YorumlarıEngin 02:

bu kim yav kendine vazife çıkarmış

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Aponun canı cehenneme sokakta yürüse vatandaş zaten icabına bakar bu ayrı konuda bu şahıs kendini bi cacık sanıyor galiba. Sadece gündeme gelmek için yapılan kuru sıkıdan ibaret.

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Haber YorumlarıUzman:

Şarkıcı türkücü değilmiydi bu ne ara milliyetçi oldu :)

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Haber Yorumlarımehmet osman aktoğa:

Oy topluyor

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Yaw kardeşim. DEvlet Bahçeli de biliyor çıkarılmayacağını. işin içinde başka hesaplar var

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