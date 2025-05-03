Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği kamuoyu ile paylaşıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Vefat haberi sevenlerini yasa boğarken; Önder'in cenaze programı da belli oldu. Önder'in cenazesi yarın saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programın ardından Şişli Camii'ne getirilecek. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası ise Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

DEM Parti'den cenazede programında ilişkin yapılan açıklamada "DEM Parti'den yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacaktır. 12.00'de AKM'de Anma Etkinliği düzenlecektir. İkindi namazından sonra Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılanacaktır. Ardından cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" denildi.

SİYASETÇİLERDEN TAZİYE MESAJI

Önder'in vefat haberinin ardından çok sayıda siyasetçi başsağlığı mesajı paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, baş sağlığı mesajı paylaşan isimler arasında yer aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetti.