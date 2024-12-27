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DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor

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Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili yöneticilerle tokalaşmış, ardından grup toplantılarında DEM Partililer ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrılarının ardından DEM Parti heyetinin İmralı'ya yapacağı ziyaret kesinleşti.

DEM PARTİ, YARIN DA YA DA PAZAR GÜNÜ İMRALI'YA GİDİYOR

Ziyaretin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, tarih netleşti. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin yarın ya da pazar günü İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşeceği belirtildi.

BAKAN TUNÇ, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 39 gün süren yoğun çalışmayla bugün tamamlanan bütçe görüşmelerini işaret etmişti. Bakan Tunç açıklamasında "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" demişti.

DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıbagıran adam:

Mhp lileride alın.

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Haber YorumlarıVatandaş:

Cehenneme gitsinler…

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Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Umarım bu kez mutlak bir barış sağlanır. Ülkenin huzur ve barışa ihtiyacı var.

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Haber YorumlarıAugustusMarcusAurelius:

Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın.

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

Gitmelerinden bişey çikmaz boş

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Haber YorumlarıRasim sözübir:

Vatan hainlerinin Gidişi olsun dönüşleri olmasın inşallah

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

tamam başka sorunumuz kalmadı

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Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

Devletin vardır bir bildiği ne demişler tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır bakalım yılan çıkacakmı

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

zmn gusterecek

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Haber YorumlarıMurat Bey:

bahçelinin isteği terine geliyor

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