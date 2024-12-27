DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili yöneticilerle tokalaşmış, ardından grup toplantılarında DEM Partililer ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrılarının ardından DEM Parti heyetinin İmralı'ya yapacağı ziyaret kesinleşti.

DEM PARTİ, YARIN DA YA DA PAZAR GÜNÜ İMRALI'YA GİDİYOR

Ziyaretin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, tarih netleşti. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin yarın ya da pazar günü İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşeceği belirtildi.

BAKAN TUNÇ, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 39 gün süren yoğun çalışmayla bugün tamamlanan bütçe görüşmelerini işaret etmişti. Bakan Tunç açıklamasında "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" demişti.