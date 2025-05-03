Sırrı Süreyya Önder ilk değil! İşte görevine devam ederken hayatını kaybeden vekillerimiz

Sırrı Süreyya Önder ilk değil! İşte görevine devam ederken hayatını kaybeden vekillerimiz
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev başındayken yaşamını yitiren milletvekilleri, siyasi tarihimizin acı ve unutulmaz anıları arasında yer alıyor. Kimi zaman tartışmalar sırasında yaşanan kalp krizleri, kimi zaman silahlı saldırılar sonucu meydana gelen bu trajik kayıplar, Meclis tutanaklarında hüzünlü birer satır olarak kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihine, sadece yasama faaliyetleri değil, zaman zaman yaşanan dramatik olaylar da damgasını vurdu. Meclis çatısı altında görev yaparken hayatını kaybeden milletvekilleri, kamuoyunda derin üzüntü yaratmış ve siyasi tarihin acı hatıraları arasına girmişti.

Sizler için TBMM çatısı altında hayatını kaybeden milletvekillerini derledik:

HALİT PAŞA – ARDAHAN MİLLETVEKİLİ (1925)

Cumhuriyet'in ilk yıllarında TBMM'de yaşanan en trajik olaylardan biri Halit Paşa'nın ölümüydü. 9 Şubat 1925'te çıkan bir tartışmada silahla vurulan Halit Paşa, beş gün sonra yaşamını yitirdi. Bu olay, Meclis'te yaşanan ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Sırrı Süreyya Önder ilk değil! İşte görevine devam ederken hayatını kaybeden vekillerimiz

MEHMET ABDURRAZAK CEYLAN – SİİRT MİLLETVEKİLİ (1989)

1989 yılında TBMM'de silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Abdurrazak Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olay, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle yoğun kamuoyu tepkisine neden oldu.

Sırrı Süreyya Önder ilk değil! İşte görevine devam ederken hayatını kaybeden vekillerimiz

FEVZİ ŞIHANLIOĞLU – ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ (2001)

30 Ocak 2001'de Meclis Genel Kurulu'nda çıkan hararetli tartışmalar sırasında fenalaşan AK Parti Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Şıhanlıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sırrı Süreyya Önder ilk değil! İşte görevine devam ederken hayatını kaybeden vekillerimiz

HASAN BİTMEZ – KOCAELİ MİLLETVEKİLİ (2023)

12 Aralık 2023'te TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrası aniden yere yığılan Saadet Partili Hasan Bitmez, kalp krizi geçirdi. İki gün sonra hastanede hayatını kaybetti. O anlar canlı yayın kameralarına da yansıdı.

Sırrı Süreyya Önder ilk değil! İşte görevine devam ederken hayatını kaybeden vekillerimiz

SIRRI SÜREYYA ÖNDER – İSTANBUL MİLLETVEKİLİ, TBMM BAŞKANVEKİLİ (2025)

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından 18 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder ilk değil! İşte görevine devam ederken hayatını kaybeden vekillerimiz

Haberler.com / Ömercan Altay - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Bulut:

Trabzon millet vekili Ali Şükrü bey. Sırf laikliği almak için birisi tarafından şehit edildi. Onun makamı cennet katilin cehennemin dibi olsun

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