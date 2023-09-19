Sinop'ta Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi. Törene Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu ve gazilerle bir araya gelindi.