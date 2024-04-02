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Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

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Geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle gündem olan Sinan Oğan'ın seçimin ardından servetine servet kattığı iddiaları uzun süredir gündemde.

LÜKS EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Seçimin ardından Ankara Gölbaşı'nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2'den oluşan bir malikaneyi 30 milyon lira ödeyerek satın aldığı iddia edilen Oğan, lüks evinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan bir programa açtı.

Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

"FUTBOL VE VOLEYBOL SAHASI VAR"

Evinin bahçesinden görüntüler yayınlanan Oğan röportaj sırasında "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.

Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

AZERİ GAZETECİNİN SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ

Azeri medya mensubunun, "Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?" sorusu üzerine ise Oğan gülerek "Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem" dedi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sinan Oğan'ın lüks malikanesinde verdiği röportaj ve sarf ettiği sözler kısa sürede gündem oldu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (36)

Reçel Tahin Etsoğan:

Davasını, ideolojisini, ruhunu para karşılığı başkasına satanlardan uzak durun çünkü her an sizi de satabilir.

539
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haksız mıyım:

özde pazar, sözde kurultay denilen tiyatroda satın aldığı delegelerle babasına ihanet eden evlatlar da bunun içinde mi?

yanıt30
yanıt20
Reçel Tahin Etsoğan:

Evlat olsan sevilmezsin trol, sevmediğin ot burnunda biter demişler ya işte o ot sensin haksız. :)))

yanıt63
yanıt6
nnnnn:

Recel kardeş biri ortaya bir yalan atmış. Haber diye bişey yapmış bu basının yüzde 95 i yalan haber. Sen araştırdın mı ne zaman almış kaça almış bu adam bu buraları. İftira atmak ne kadar kolay. Gözünle görmeden emin olmadan iftira atmak çok kötü bişey. Ha senin amacın benzin dökmektir ateşe ortalığı karıştırmaktır ayrııııı

yanıt3
yanıt2
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

AĞIZ TADIYLA oturmak nasip olmasın. Hakkım haramdır.

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SMMM:

BİR PARMAK BALA MİLLETİNİ SATANLAR.

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sade vatandaş:

şahsiyetsiz insanların bir çeşidide milliyetçiliği ve şanlı bayrağımızı kullanıp bundan rant ve menfaat sağlayan şahsiyetsizlerdir

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Nuri Aga:

Geleceğin cumhurbaşkanı olarak görürdük kendilerini ama başlamadan THE END...

yanıt131
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Adem Uzunoglu:

uyumaya devam türkiye bide efendilikten bahseder

145
8
yanıtYanıtla
Kenan Turan:

Maliye bakani maliye ne is yapiyo bu memlette?? Hey savci yokmu memlekette???

131
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