Sinan Oğan: 2028'de sağın ortak adayı olacağım

Türkiye İttifakı Partisi'nin il başkanlığı açılışında konuşan Sinan Oğan, "İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım." dedi. Açılışta sadece 48 kişiye konuşan Oğan, 2023'te ikinci tura kalancumhurbaşkanlığı seçimi için "Altılı Masa adayını cumhurbaşkanı seçtirseydik Türk ekonomisinde kriz olacaktı." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan Mersin'de, yalnızca 48 kişinin kendisini Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışında konuştu.

"SİYASAL KAVGA DERİNLEŞECEKTİ"

Oğan Altılı Masa'ya ilişkin olarak, "Bugün gördük ki Altılı Masa, Türkiye'yi yönetme iktidarında değilmiş. Net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti" dedi.

2028'DE DE ADAY OLACAK

Oğan ayrıca, "İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım. Türk sağını birleştiren bir lider olarak Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var" ifadelerini kullandı.