Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
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CHP'li Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

BAŞKAN KABADAYI GÖZALTINA ALINDI

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

1979 İstanbul, Şile doğumludur. Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden, Annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'ndendir. İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür Kabadayı halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Kabadayı Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şile'de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Akıyor masAllah içerisi şampiyonlar ligi gibi olacak cezaevinde seçim olsa Ekrem başkan alır

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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

40 yıl hapis istediğiniz gizli tanıkla kanıtlanan engin Polat dilan Polat serbest mal varlıklarını geri iade ettiniz bunlar dahi tutuksuz yargılanıyor Cumhuriyet Halk Partisi belediye baskanlari tek tek tutuluyor milletin iradesine zerre kadar saygınız yok diktatörlükle ülkeyi yönetiyorsunuz adaletin olmadığı bir ülkede kavuz kaçınılmazdır gideceksiniz ilk seçimde

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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Bütün kaybedilen yerlerdeki rakiplerini al içeriye sonra seçimde balkon konuşmasında bizlerde hüloooo diye avazımız çıktığı kadar bağırıp kıçımızı yırtarız ama ertesi gün gene sefalet açlık işyerleri kapanması hayatın gerçekleri yine bizleri bekler …Ama olsun nasıl yendik Cahapeyi deriz kahvede hamzalara…..Hülooo

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Az dürüst olun diyeceğiz ama ak haramiler ve dürüstlük birbirine ters köşe

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

millet bile artık gülüyor hırsız ariyolarsa ankarayi parsel parsel satan adama baksınlar

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