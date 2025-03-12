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Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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Siber Güvenlik Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

SİBER UZAYDA VARLIKGÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN KURULUŞLARI KAPSAYACAK

Yasalaşan teklif ile Siber Güvenlik Kurulu'nun kurulmasına ilişkin esaslar düzenleniyor, kanunun kapsamına ilişkin genel çerçeve belirleniyor. Düzenleme siber uzayda varlık gösteren, faaliyet yürüten, hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşları kapsayacak. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca yürütülen istihbari faaliyetler ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu uyarınca yürütülen faaliyetler kanun kapsamı dışında tutuluyor.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

GÜVENLİ BİR SİBER UZAY OLUŞTURULMASI TEMEL HEDEF OLACAK

Buna göre, Siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olacak. Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olacak. Siber güvenlikle ilgili çalışmalar kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik temelli yürütülecek. Siber güvenlik tedbirlerinin hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanması esas olacak.

HESAP VEREBİLİRLİK ESAS OLACAK

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Siber güvenlik politika ve stratejilerinin yürütülmesi ile siber saldırıların önlenmesi veya etkisinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler sorumlu tutulacak. Siber güvenlik süreçlerinin yürütülmesinde hesap verebilirlik esas olacak.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ

Siber Güvenlik Başkanlığının görevleri de tanımlanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, ilgili mevzuatta yer alan görevlerin yanı sıra kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyet yürütecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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