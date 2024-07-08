SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığı sona eren Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesine döndü. SHP'nin yeniden kurulmasıyla birlikte gözler her fırsatta aktif siyasete devam etmek istediğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

ADRESİNİ DE BİLDİRDİLER

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre parti, 28 Haziran 2024 tarihiyle itibarıyla yeniden kuruldu. Yeni kurulan SHP'nin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ KURULDU

SHP, 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılmıştı. 2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti. SHP, böylece üçüncü kez kurulmuş oldu.

KARAYALÇIN "DOĞRU BULMAM" DEMİŞTİ

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında CHP'de yaşanan değişim tartışmaları, SHP'nin yeniden kurulacağı iddiasını gündeme getirmişti. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ise konuyla ilgili olarak, "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" demişti.

TÜM GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLDİ

SHP'nin 14 yıl sonra yeniden kurulması sonrası gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Her fırsatta hükümete yönelik eleştiriler yönelten ve aktif siyasete devam etmek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun SHP'nin kuruluşuyla ilgisinin hangi seviyede olduğu ise henüz bilinmiyor.