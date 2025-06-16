Sezai Temelli: Kalıcı Barış İçin TBMM'ye Rol Düşüyor

Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, kalıcı barışın sağlanması için TBMM'ye rol düştüğünü, meselenin çözümü konusunda bir komisyonun hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Halkın yararına olmayan, neye hizmet ettiği belli olmayan bu torba yasaları Meclis'ten geçirerek trene el sallamaktan öteye geçemiyoruz. Oysa yapmamız gereken bu konuda adım atmaktır. Bu adım sadece Türkiye'de barışı inşa etmekle kalmayacak, bugün İsrail'i kınayarak geçiştireceğimiz gündemi de değiştirecek ve belki de İsrail'i durduracaktır" dedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, Türkiye'de toplumsal barışın sağlanması gerektiğini belirterek, "Kürt meselesi demokratik bir çözüme kavuşursa, bu anlamda kalıcı bir barış inşa edilebilirse bölge halkları da kurtulabilir. Başta Filistin halkı olmak üzere bölgedeki tüm halkların da kurtuluşu buradan geçiyor. Yoksa İran ve İsrail gibi rejimlerden, otoriter, yayılmacı anlayışlardan geçmiyor. Türk dış politikası uzun süre bu yanlışta ısrar etti ve bu yanlış geldiğimiz nokta ile anlaşılıyor. Anlaşılıyor ki Türkiye için çok ciddi riskler birikmiş ve büyümüş. Bu risklere karşı yegane gücümüz barış ve demokratik Türkiye ile toplum arayışıdır. O yüzden bu vesileyle bir kez daha Türkiye ve Türkiye halklarına çağrıda bulunuyoruz; gelin bu demokratik toplum çağrısına, kalıcı barış mücadelesine destek verin. Bu sayede; Suriye'de, Irak'ta ve tüm bölgede var edeceğimiz çözüm aslında Orta Doğu halklarının geleceğini de kurtaracaktır" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN ÇALIŞABİLECEĞİ BİR KOMİSYONU VAR ETMEK ÖNCELİĞİMİZ OLMALI'

Kalıcı barışın sağlanması için TBMM'ye rol düştüğünü kaydeden Temelli, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Bu konuda inisiyatif alacağını' söyledi; bekliyoruz, bir an önce harekete geçmeli. Meclis bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmeli. Bugün parlamentodaki partilerin neredeyse tamamı komisyon çalışmalarını olumlu bulmaktadır. O zaman yapılması gereken bir araya gelmek ve bu meselenin çözümü ile uğraşacak komisyon kurmaktır. Halkın yararına olmayan, neye hizmet ettiği belli olmayan bu torba yasaları Meclis'ten geçirerek trene el sallamaktan öteye geçemiyoruz. Oysa yapmamız gereken bu konuda adım atmaktır. Bu adım sadece Türkiye'de barışı inşa etmekle kalmayacak, bugün İsrail'i kınayarak geçiştireceğimiz gündemi de değiştirecek ve belki de İsrail'i durduracaktır. Bu kadar iddialı bir şeyden bahsediyorum çünkü Orta Doğu'da Türk ve Kürtlerin hayata geçirecekleri bir demokratik toplum anlayışıyla barışın inşası bütün meselelerin çözümü için kritik öneme sahiptir. Bu konuda Meclis artık adım atma aşamasındadır. Sayın Numan Kurtulmuş'a çağrı yapmak istiyorum; bir an önce bu çalışmaları başlatması, bizleri davet etmesi, bu konuda istişare ve diyalog yoluyla herkesin içine sinecek ve herkesin etkin ve verimli çalışabileceği bir komisyonu var etmesi önceliğimiz olmalıdır" diye konuştu.

Temelli ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde TBMM'de kabul edilen 10'uncu Yargı Paketi'nin kapsayıcı olmadığını ve Meclis'in tatil öncesi yeni bir yargı paketi yapması gerektiğini söyledi.

'İMRALI'DAKİ KISITLAMALAR KALDIRILMALI'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temelli, İmralı Adasına yaptıkları ziyaretlerin geniş katılımlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Ziyaret trafiğini belirleyen tabii ki iktidardır, dolayısıyla devlettir. Kendilerinden ricamız, artık geçmişin kısıtlamalarını kaldırmaları, ziyaretlerin etkin ve olabildiğince geniş kapsamlı olarak hayata geçirmeleridir" dedi.