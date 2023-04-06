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Selvi Kılıçdaroğlu'ndan ses getiren paylaşım! Fotoğrafa bakanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyamadı

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan gece yarısı ailece çekildikleri eski bir fotoğrafı paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu paylaşımına "Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum. Herkese iyi geceler" notunu düştü. Fotoğrafa ilişkin sosyal medyada yorum yapanlar sakallı ve uzun saçlı haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Kısa süre önce sosyal medyaya giriş yapan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından geçmişe ait bir fotoğraf paylaştı.

"ESKİ FOTOĞRAFLARIMIZI KARIŞTIRMAYI SEVİYORUM"

Ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı takipçilerine sunan Kılıçdaroğlu, "Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum. Herkese iyi geceler" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan ses getiren paylaşım! Fotoğrafa bakanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyamadı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Öte yandan Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yapan çok sayıda kullanıcı, sakallı ve uzun saçlı haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Selvi Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

haksız mıyım:

Sana güvenmek istiyorum Kılıçdaroğlu. oy da vereceğim sana. inşallah ülkeme ve bana ve halkima artık baharlar gelsin. 20 yıldır konusamamaktan gerçekten çok yoruldum, geçim derdinden çok yoruldum.gelsin artık 14 Mayıs

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ercan gurbhetchi:

Ben en eski olarak A takımı vardı rahmetli Savaş Ay'ın programı. Oradan hatırlıyorum. O programa katılmıştı Sn Kılıçdaoğlu. SGK genel müdürü idi sanırım. SGK hastanlerinin vahim hali batmış durumu ile ilgili bir programdı.

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