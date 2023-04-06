Selvi Kılıçdaroğlu'ndan ses getiren paylaşım! Fotoğrafa bakanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyamadı
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Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan gece yarısı ailece çekildikleri eski bir fotoğrafı paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu paylaşımına "Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum. Herkese iyi geceler" notunu düştü. Fotoğrafa ilişkin sosyal medyada yorum yapanlar sakallı ve uzun saçlı haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımakta güçlük çektiklerini ifade etti.
Kısa süre önce sosyal medyaya giriş yapan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından geçmişe ait bir fotoğraf paylaştı.
"ESKİ FOTOĞRAFLARIMIZI KARIŞTIRMAYI SEVİYORUM"
Ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı takipçilerine sunan Kılıçdaroğlu, "Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum. Herkese iyi geceler" dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER
Öte yandan Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yapan çok sayıda kullanıcı, sakallı ve uzun saçlı haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımakta güçlük çektiklerini ifade etti.