Selin vurduğu Şanlıurfa'da aynı anda iki farklı olay! Bir grup Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı, diğer grup "Hükümet istifa" sloganı attı

Selin vurduğu Şanlıurfa'da açıklama yapan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdiği sırada bir grup tarafından "Burası siyaset yeri değil, acımız var ya. HDP nerede" diye tepki gösterip yuh çekti. Bunun üzerine çevredeki diğer vatandaşlar da Kılıçdaroğlu'nu yuhalayanlara tepki gösterip "Hükümet istifa" sloganı attı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Şanlıurfa'da sel bölgesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada basın açıklaması yaptığı sırada tepki ile karşılaştı.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yapmazsanız bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz. Şurada az önce gördük alt geçit yapmışlar, bir pompayı getirmek için suyu boşaltmak için saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışı. Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kimse karamsarlığa düşmesin. Hepimiz gelişmelerin farkındayız. Ne olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse bütün bu sorunların hepsini bir araya gelip çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU YUHALADILAR

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini bitirmesinin ardından kalabalık arasından bir kişi "Burası siyaset yeri değil, acımız var ya. HDP nerede" diye bağırdı. Daha sonra kalabalık arasındaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.

DİĞER VATANDAŞLAR DA "HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANI ATTI

Kılıçdaroğlu'nun protesto edilmesi üzerine çevrede bulunan diğer vatandaşlarda, CHP liderini yuhalayanlara tepki gösterdi. Bir kadın "Bitirdiler ülkeyi daha aklınız başınıza gelmedi mi? Bu demek az bize. Yıllarca AK Parti'ye emek verdik biz. Biz bugün bunları hak etmiyoruz. AK Parti hemen istifa etsin." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine kalabalık bu sefer de "Hükümet istifa" sloganları attı.