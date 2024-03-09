Selen Hakbilir: 'Kadınlar, Hayatın ve Huzurun Mimarlarıdır'

Türkiye İttifakı Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Mimar Selen Hakbilir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında önemli mesajlar verdi. Hilton Garden Inn Ankara'da düzenlenen özel etkinlikte konuşan Hakbilir, kadınların toplumsal yaşamdaki rollerine ve önemine vurgu yaptı.

Hakbilir, "Kadınlar, hava, su ve toprak gibidir. Yaşamın ana merkezi ve sorumlulukların mihengidir. Mesleği mimar olan bir kadın olarak hissettiğim bu olguyu, dokuya işleyerek yenilikler yapmaya gayret ediyorum" dedi. Kadınların sadece aile içinde değil, her alanda hayatın mimarları olduğunun altını çizen Hakbilir, kadınların doğa, tabiat ve huzurun da mimarı olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ikiye ayrılması gerektiğini belirten Hakbilir, Kültür ve Medeniyet Bakanı olarak bir kadının bu görevi üstlenmesi gerektiğini savundu. Tarih, kültür ve sanat alanlarında kadınların başarısına dikkat çeken Hakbilir, bu alanlarda kadınların öncülük etmesinin önemine işaret etti.

Konuşmasını sevgili annesine ve tüm dünya kadınlarına ithaf eden Hakbilir, kadınların azim ve sabırla ortaya koydukları yeniliklerle düzeni koruyup güçlendirdiklerini söyledi. Hakbilir, "Kadınlar aslında hayatın, doğanın, tabiatın ve huzurun mimarıdır. Onlar kendi gayretleriyle ortaya koydukları azim ve sabırla yenilikler ortaya koyar, düzeni korur ve güçlendirirler," diyerek konuşmasını tamamladı.

Etkinlik, Cumhuriyetin 100. Yılına özel düzenlenen konserlerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattıldı. Rober Hatemo, Hüsnü Şenlendirici, Ceylan Köse ve Şenol İpek gibi değerli sanatçıların sahne aldığı gecede, kadınların toplumdaki güçlü varlığı kutlandı.