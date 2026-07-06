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Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşlı kadının yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam Otogar Kavşağı'nda meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika Bağlan'a seyir halindeki tır çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bağlan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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