Selçuk Özdağ'dan Çubuk'taki linç girişimiyle ilgili gündem yaratacak iddia: Kılıçdaroğlu öldürülecekti - Haberler

Selçuk Özdağ'dan Çubuk'taki linç girişimiyle ilgili gündem yaratacak iddia: Kılıçdaroğlu öldürülecekti
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde linç girişiminde bulunulan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili tartışma yaratacak iddialarda bulundu. Özdağ, "Kılıçdaroğlu orada kesinlikle öldürülecekti. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti" ifadesini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıyla ilgili tartışma yaratacak iddialarda bulundu.
Halk TV'de katıldığı bir programda konuşan Özdağ, hedefte bir kişinin yumruk atması olmadığına dikkat çekerek, "Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti" dedi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun öldürülmesinin ardından Türkiye'de bir iç savaş provasının yapılacağını iddia ederek, "Kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti" dedi.
"Önümüzdeki bir yıl çok sancılı geçecek" diyen Özdağ, iktidar değişiminin de sancılı olacağına işaret etti. Özdağ, "Ama biz bunlara direneceğiz, milletimiz emin olsun" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de bulunduğu törende bir grup Kılıçdaroğlu'na saldırmış ve linç girişiminde bulunmuştu.