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Selami Altınok, Yangın Araştırma Komisyonu Başkanlığına Seçildi

Selami Altınok, Yangın Araştırma Komisyonu Başkanlığına Seçildi
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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin kurulan TBMM araştırma komisyonunun başkanlığına seçildi. Komisyon, yangının sebeplerini araştırarak benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirleri belirleyecek.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, komisyonun başkanlığına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok seçildi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak komisyon başkanvekili, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver sözcü, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise katip üye oldu.

Altınok, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, yaşanan olayın herkesi acıya boğduğunu söyledi.

Çalışmalar kapsamında uzmanlardan bilgi alacaklarını, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de incelemelerde bulunabileceklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Benzer olayların yaşanmaması için yasal düzenlemeler varsa önerilerde bulunmak, itfaiye, yangın, güvenlik, konaklama güvenliği, çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerde ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğinin çalışmasını yapacağız. Çok insani, çok vicdani bir çalışma yapmamız lazım. Bütün arkadaşlarımızın katılımcı olmasını arzu ediyorum."

Toplantıda, komisyonun haftaya toplanması kararlaştırıldı.

Komisyon üyesi AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezlerinin yönetimi, turizmde otellerin ve seyahat edenlerin güvenliğini teminat altına alacak teknik ve hukuki düzenlemeler için çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Komisyonun incelemelerde bulunacağını ifade eden Cıngı, "Komisyon, tavsiye mahiyetinde gerekli kanun yapmayı tetikleyecek bir süreci başlatmış olacak." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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