Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Son günlerde kamuoyuna yansıyan " Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set çekti" iddialarına ilişkin, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan açıklamalarda bulundu.

Buldan, 3 Ekim'de İmralı'da gerçekleşen son görüşmeye değinerek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Ne bugün ne de geçmişte, iddia edildiği gibi Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili olumsuz bir söz söylenmedi. Aksine, Sayın Öcalan iki görüşme önce Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hala tutuklu olmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi" ifadelerini kullandı.

Buldan, Öcalan'ın Demirtaş ve Yüksekdağ'a özel selam gönderdiğini de aktararak, "Görüşme sonrası avukatları arayarak bu selamı ilettik. Bu konular ne bizim ne de Sayın Öcalan'ın gündeminde hiç olmadı" dedi.

"SÖYLENTİLER KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTEYENLERİN ÜRÜNÜ"

Pervin Buldan, Öcalan ve Demirtaş arasında gerginlik yaratılmaya çalışıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür söylemler tamamen ortalığı karıştırmak isteyen, Sayın Öcalan ve Demirtaş'ı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan çevrelerin iddialarıdır. Kimsenin bu tarz manipülasyonlara itibar etmemesi gerekir."

Buldan, Öcalan'ın zaman zaman tutuklu siyasetçilerin hukuki durumlarını gündeme getirdiğini ancak hiçbir zaman "karşıtlık üzerinden" bir değerlendirme yapmadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru için son tarih 8 Ekim'di. Adalet bakanlığı, kararın kesinleşmesi için gereken üç aylık sürenin dolmasına bir gün kala temyiz başvurusunda bulundu.