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Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
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Haberler
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Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat Abdurrahman Karabulut, Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bayramda aramızda inşallah" dedi.

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Demirtaş'ın avukatları arasında yer alan Abdurrahman Karabulut, Demirtaş'ın serbest bırakılacağını açıkladı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI: BAYRAMDA ARAMIZDA İNŞALLAH

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, "Bayramda aramızda inşallah" dedi. Karabulut paylaşımına Demirtaş'ın resmini de ekledi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

ÖZEL İZİNLE EŞİNİN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE GİTMİŞTİ

Öcalan'ın çağrısının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'daki bir hastanede cerrahi bir operasyon geçiren eşi Başak Demirtaş'a özel izinle refakat etmiş, Demirtaş'ın hastanede uzun bir aradan sonra ilk kez fotoğraf vermişti.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

BAHÇELİ DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramış, ikilinin telefondaki görüşmesi beş dakika sürmüştü.

2016 YILINDAN BU YANA TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıkadirozerr:

bahçeli türk millyttçlrni içeri attryor pkkyı cıkrtyor mezarndan

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Haber YorumlarıAli Kerem:

vay aq bunu salarsanız pes artık

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Haber Yorumlarıcw2xkk8fw2:

Insallah dersini almistir ve ulkeye faydasi olur

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Haber Yorumlarıserkan şenol:

hokus pokus 8 yıldır iddanemesiz açıklamasız içeride yatan biri ne hikmetse birden dışarı çıkıyor.

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Haber YorumlarıSemih Can Takici:

Olması gereken buydu. Tek başına bir muhalefet gibi. Darısı tüm siyasi tutsakların başına. Yaşasın Barış ve Kardeşlik

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Selo candır

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Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Ekrem imamoğlundan daha masum olduğu kesin.

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Haber YorumlarıHalit:

Yorumlara bak izaya gel. Suçsuzu alıp suçluyu çıkaracaklar öyle oldu zaten bazıları can veremez bu ülkede.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

AKMHPKK ÖNDERLiGiNDE VATAN SEVDALILARINA HAPiS APOOOCULARA SEVGi ÖZGÜRLÜK COK DEGiL BiR YIL SONUNDA ACIKLAMA MAALESEF KANDIRILDIK öRNEGiN GÜZEL iNSAN DÖN ARTIK BiTSiN BU ÖZLEM HASRETLiK GiBi YiNE ÖRNEĞiN RABBiA SONRA EYYY SiSSi SEVGiSi GiBi EN KOMiK TARAFI HER SEFERiNDE YAPTIKLARI TUUHAF YALNISLARININ ACISINI CHPden ÇIKARMALARI ÇAMUR AT iZi KALSIN HESABI

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Haber Yorumlarıergun özyücel:

Ey ,ADALET sen nelere kadirsin …

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