Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Demirtaş'ın avukatları arasında yer alan Abdurrahman Karabulut, Demirtaş'ın serbest bırakılacağını açıkladı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI: BAYRAMDA ARAMIZDA İNŞALLAH

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, "Bayramda aramızda inşallah" dedi. Karabulut paylaşımına Demirtaş'ın resmini de ekledi.

ÖZEL İZİNLE EŞİNİN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE GİTMİŞTİ

Öcalan'ın çağrısının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'daki bir hastanede cerrahi bir operasyon geçiren eşi Başak Demirtaş'a özel izinle refakat etmiş, Demirtaş'ın hastanede uzun bir aradan sonra ilk kez fotoğraf vermişti.

BAHÇELİ DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramış, ikilinin telefondaki görüşmesi beş dakika sürmüştü.

2016 YILINDAN BU YANA TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.