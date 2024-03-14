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Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulamasından vazgeçildi

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Adalet Bakanlığı talimatıyla görüş için odadan her çıkış ve girişinde üst araması yapılmaya başlandığı ve uygulamaya nedeniyle Demirtaş'ın görüşlere çıkmama kararı aldığı iddia edilmişti. Yapılan başvuru sonrasında cezaevindeki uygulamadan vazgeçildiği ve avukatların Demirtaş ile görüştüğü öğrenildi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dün itibarıyla üst arama uygulaması başlatıldığı ve bu karar nedeniyle Demirtaş'ın görüşlere çıkmayacağını ifade ettiği öne sürülmüştü. Bugün yapılan yeni açıklamada yapılan başvurular neticesinde bu uygulamadan vazgeçildiği aktarıldı.

CEZAEVİNDE DEMİRTAŞ'IN TEPKİSİNİ ÇEKEN UYGULAMA

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, müvekkili ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gittiğini ancak Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmadığını duyurmuştu. Demir, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Demirtaş'tan odadan her giriş çıkışında ayakkabılarını çıkartması istendiğini öne sürmüştü.

"KAMERA ÖNÜNDE AYAKKABILARINI ÇIKARMASI DAYATILMAKTADIR"

Sosyal medyadan açıklama yayınlayan Demir şu ifadeleri kullanmıştı; "Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması dayatılmaya başlanmıştır. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, bugünden itibaren, Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır.

"DEM PARTİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAK"

Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir. Konuyla ilgili, DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir."

Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren 'üst arama' uygulamasından vazgeçildi

AVUKATTAN YENİ AÇIKLAMA: UYGULAMADAN VAZGEÇİLDİ

Bugün yeni bir açıklama yapan avukat Ramazan Demir, Demirtaş'ı isyan ettiren uygulamadan vazgeçildiğini duyurdu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüştüklerini de kaydeden Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a, avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir. Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için herkese teşekkür ediyor, müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın selamlarını iletiyoruz."

Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren 'üst arama' uygulamasından vazgeçildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Selahattin Demirtaş Edirne Politika Güncel Haberler

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