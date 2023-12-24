Şehit ile fotoğrafını paylaşan Özgür Özel: Bir kez daha kahroldum

Dün Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak ile çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, "Enes Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum" dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

22 Aralık'ta 6 askerimizin şehit olduğu haberi yüreğimize ateş düşürürken dün de 6 askerimizin daha şehit düştüğü açıklandı. Bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken, 23 Aralık'taki çatışmada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ÖZEL: YAN YANA FOTOĞRAFIMIZI GÖRÜNCE BİR KEZ DAHA KAHROLDUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak ile çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, "Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enes Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum. Manisamızın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ANNESİ 2 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti. Şehit Enis Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.