Şehit Aileleri ve Gazilere Kapsamlı Hak Düzenlemesi Meclis'te

TBMM Genel Kurulunda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın başkanlığında şehit yakınları ve gazilerin haklarına yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Söz konusu kanun teklifi için iki yıldır çalıştıklarını bildiren Çelebi, "İki senelik süre boyunca 20'den fazla kurumun 3 bakan yardımcısı, 7 genel müdürü, 22 genel müdür yardımcısı, 38 daire başkanı, 8 şube müdürü dahil 165 uzmanla çalışılmış, 28 toplantı yapılmıştır. Ayrıca 25 şehit ve gazi dernekleri, federasyon, vakıf, platform, sendikayla görüşülmüş, onların 80 temsilcisiyle istişarede bulunulmuştur. Milli Savunma Komisyonunda üyesi olan partilerin temsilcileriyle istişare toplantıları yapılmıştır." diye konuştu.

"Bir başlangıç" olarak nitelendirdiği düzenlemeyle 7 başlıkta 10 farklı grubun ve 50 bine yakın şehit ailesi ve gazinin sorununu çözdüklerini vurgulayan Çelebi, "Burada 'Er gazilerle ilgilenmiyorsunuz, görüşmüyorsunuz, Meclise ve Komisyona sokmuyorsunuz. Amerikan gazisine gittiniz de buradaki gazilere gitmediniz' diyorsunuz. Tam bir algı oyunu. Er gazilerin varlığını eylem yaptıklarında fark edenler bize bugün ders vermeye kalkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelebi, şehit yakını ve gazi derneklerinin Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye bir zaferdir ama öncelikle şehitlerimizin ve gazilerimizin zaferidir, ondan sonra kardeşliğimizin zaferi olacaktır, kazanan Türkiye olacaktır." dedi.

Şahsı adına söz alan Yeni Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şehit yakınları ve gazilerin sorun ve taleplerinin geçici çözümlerle geçiştirilecek değil, dar siyasi hesaplara veya yüzeysel tedbirlere sıkıştırılamayacak kadar hayati ve milli bir mesele olduğunu belirtti.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik parti olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Çakırözer, bu konudaki "sorunları kökten çözecek" kanun tekliflerini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Çakırözer, "Ya bizim sunduğumuz kapsamlı, bütünleşik teklifimizi esas alalım ya da önümüzdeki teklifi önergelerimizle genişleterek kapsamlı ve hakkaniyetli olacak şekilde düzeltelim. Kahramanlarımızın ve emanetlerinin yüzünü gerçekten güldürecek, Anayasa'nın 61'inci maddesindeki sosyal devlet ilkesini tam anlamıyla hayata geçirecek kanunu hep birlikte bu Meclis'ten çıkaralım." dedi.

"Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım fakat olayları saptırmayalım"

Görüşmelerin ardından soru-cevap bölümüne geçildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, milletvekillerinin sorularını cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi arasında herhangi bir illiyet olmadığını vurgulayan Akar, "Biz bu çalışmaları arkadaşlarımızla muhalefetle komisyon üyeleriyle beraber 6 Temmuz 2023'te başlattık ve o tarihten itibaren olabildiğince şekillendirmek için gayretlerimizi sürdürdük" diye konuştu.

Akar, 50 yıl üniformayla, 5 yıl da sivil olarak şehit yakınları ve gazilerle beraber olduğunu vurgulayarak, "Onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim hem resmi hem insani hem mesleki olarak boynumuzun borcu. Bunun için gayret gösteriyoruz ve bunu da iyi niyetli, samimi olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz çok iyi biliyor. Onlarla her zaman hemhal oluyoruz, olduk. Bizim niyetimizden bir şüphe etmeyin." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların bitmeyeceğini dile getiren Akar, "Önümüzdeki dönemde de elimizden gelen ne varsa bunları yapmak için gayret göstereceğiz. Bu aşamada acil ihtiyaçları neyse, bunların giderilmesi için gayret gösterdik. Yaptığımız çalışma bu." dedi.

Daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayan Akar, "Şartlar, devlet imkanları neyse, en azami ölçüde şehit ailelerini ve gazilerini desteklemek için yapmamız gereken ne varsa, bugüne kadar yaptık, bundan sonra da hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir sınırımız yok. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım fakat olayları saptırmayalım. Gidip de ABD'deki bir komite başkanına yapılan ziyareti 'gazi ziyareti' gibi takdim edip olayları saptırmak gerçekten yakışmıyor." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, şunları kaydetti:

"İnanın Türkiye'nin şehit aileleri ve gazilerine sahip çıktığı kadar diğer ülkelerde bu yok. Ender ülkelerdeniz. Şehit ailelerimize ve gazilere samimi şekilde mülki, askeri makamlar, diğer kurum ve kuruluşlar, sivil kuruluşlar, iş insanları dahil herkes çok ciddi ve samimi şekilde sahip çıkıyor. Onlara ne yapsak azdır. Aslan gibi evladını kaybetmiş anne babalardan bahsediyoruz. Onlara, 'Biz verdik, ettik.' demiyoruz. Fakat elimizden geldiğince onların sıkıntılarını gidermek, hayatlarını daha iyi yaşamaları ve itibarlarına zarar gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik, bundan sonra da göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda daha sonra teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA