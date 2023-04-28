Seçimlere sayılı günler kala Oktay Vural'dan olay yaratan paylaşım: Soluduğumuz hava bizi boğuyor

Uzun süredir sessizliğini koruyan MHP İzmir eski milletvekili Oktay Vural, seçim süreciyle ilgili çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında "Soluduğumuz hava, güvensizlikle o kadar kirlenmiş ki neredeyse bizi boğuyor" diyen Vural, "Böyle bir ortamı oluşturan kötülüğü önce defedip iyiliğe ve güzelliğe isnat edilenler üzerinde akıl yürütüp sorgulayıp bir tercihe doğru yönelmekle yenilenmemiz mümkün olabilir" ifadelerine yer verdi.

MHP İzmir eski milletvekili Oktay Vural, seçim süreciyle ilgili sessizliğini sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla bozdu. Paylaşımında "Seçim... Ya işgalciler, ya biz… Ya şampanya patlatanlar, ya biz… Ya emperyalistler, ya… Ya teröristler, ya..Ya düşmanlar, ya... Ya küffarlar, ya…Ya darbe, ya... Ya kötüler, ya…Ya kirliler, ya…Ya dikta, ya...Öteki'ni kullanarak Kendi'ni pazarlamak" diye başlayan Vural, "Soluduğumuz hava, güvensizlikle o kadar kirlenmiş ki neredeyse bizi boğuyor" yorumunda bulundu.

Paylaşımının devamında Vural, "Böyle bir ortamı oluşturan kötülüğü önce defedip iyiliğe ve güzelliğe isnat edilenler üzerinde akıl yürütüp sorgulayıp bir tercihe doğru yönelmekle yenilenmemiz mümkün olabilir" dedi.