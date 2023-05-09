Seçimde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu
Politika Haberleri
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde adayların ve liderlerin oy kullanacağı yerler netleşti. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. Diğer 3 aday Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ise Ankara'da sandık başına gidecek.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu.
ADAYLAR, ERDOĞAN HARİÇ ANKARA'DA OY KULLANACAK
Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.
LİDERLERİN OY KULLANACAĞI YERLER
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu,
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde,
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda,
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda,
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da,
- Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde,
- HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak.