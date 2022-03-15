Seçer: "Tarıma mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz"

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, tarım sektörüne verdikleri desteklere dikkat çekti. Tarım sektörüne fena olmayan bir bütçe ayırdıklarını belirten Seçer, "Tarım sektörüne mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart ayı 2. Birleşim Toplantısı, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 31 gündem maddesi görüşüldü.

"Tarımın sadece ekonomik yönü yok, sosyal yönü de var"

Meclis toplantısında bir meclis üyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticilere gübre desteği sağlayıp sağlamayacağını sordu. Tarım konusunda verdikleri destekleri tek tek anlatan Başkan Seçer, "Gübre konusu Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Temel tarımsal girdiler nelerdir? Ana hatlarıyla akaryakıttır, zirai ilaçtır, gübredir, tohumdur, bir de kullanıyorsa tarım elektriğidir. Demek ki bir sorun var ki destek talep ediliyor bizden. Bu sorunu bir iktidar meclis üyesinin tespit etmesi çok önemlidir, çok değerlidir" diye konuştu.

Seçer, ekonomik ve sosyal yönü olan tarım sektöründe ana lokomotifin Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu ifade ederek, "Çünkü tarımın sadece ekonomik yönü yoktur, sosyal yönü vardır, yanlış iş yaparsanız sosyal patlamaya neden olur. Açlık olur, gıda yoksunluğu olur ya da işsizlik olur. Tarım derken hepsini beraber görüyorum. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda hepsi bunun içerisinde" şeklinde konuştu.

Gübredeki zam artış oranlarını da paylaşan Seçer, bu tablo karşısında bu yıl daha farklı bakmaları gerektiğini söyledi.

" Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarıma fena olmayan bir bütçe ayırıyor"

Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin bütçe oranlarını paylaşarak, "Tarım Dairemizin bütçesi 2020 yılında 18 milyon liraydı, 2021'de 25 milyon liraya çıkarmışız. Bu yıl da 32 milyon liraya yükselttik. Biz daha biliyorsunuz ek bütçe de yapmadık, onu da yapacağız. Demek ki tarıma Mersin Büyükşehir Belediyesi, mevcut bütçemizi düşündüğünüz zaman fena olmayan bir bütçe ayırıyor. Sadece Akdeniz ilçesine geçen yıl verdiğimiz destek 2 milyon 259 bin lira. Toplam 25 milyon bütçenin yaklaşık yüzde 10'unu sadece Akdeniz ilçesine vermişiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi geçen yıl organik gübre desteği de yapmış. Organik Tarım Projesi kapsamında 250 kilogram olmak üzere 25 ton fermente edilmiş çiftlik gübresi dağıtımı gerçekleştirmişiz 100 üreticimize. Bu yıl da 100 üreticiye yine aynı şekilde bu proje devam ettirilecek. Ayrıca biz mikrobiyal gübre dağıtımı da gerçekleştirmişiz. Örtü altı üretimi için orada da 200 üreticiye 3'er litre destek sağlamışız. Bu proje bu yıl da devam edecek ama bizim sadece desteğimiz bununla sınırlı kalmadı. Birçok konuda bizim desteklerimiz var. Hayvancılık projelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Tarım alanlarını koruma konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kararlılığını vurgulayan Seçer, "Tarıma mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'u ilgilendiren Akdeniz Katı Atık Bertaraf Tesisi ile alakalı yer sorununu ileterek, Başkan Seçer'e Tarım ve Orman Bakanlığına görüşmeler için birlikte gitme talebinde bulundu. Seçer, "Bazı çalışmalar yapmış Tarım ve Orman Bakanlığı. Biz de bunu tespit ettik. Kendileriyle temas o zaman kurulamamış. Konuya siz de hakimsiniz, ben de hakimim. Zaten bir kredi kaçmış, hatta zamanında kullanılamayınca 22 milyon avro bizim hibe gitmiş. Biz şu an bir JICA kredisi tesis ettik. Yani bir kredi bulduk. O konuda sizin de bilginiz var. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bütün kurumlar nezdinde bunun görüşmelerini yapabiliriz. Önümüzdeki haftalarda zaten yeni Tarım Bakanımızla bir görüşmemiz olması gerekiyor. Gidip görüşeceğim birçok konu var. Beraber gidersek ben de memnun olurum" diye konuştu.

Aydıncık'a otogar yapımı için yer bulduklarını söyleyen Aktan'a yanıt veren Seçer, "Otogar için yeri bulduğun anda projeyi yaptırıyorum. Onun sözünü veriyorum. Yani seçimlere gitmeden açılışını yaparız. Yeter ki yeri bul" dedi.

Erdemli Belediye Başkanının da otogarla ilgili yer konusunda yardımcı olmasını beklediklerini ifade eden Seçer, "Oraya da bir otogar sözü vereceğiz seçimden önce. Bekliyoruz" dedi.

"Kumkuyu'da marina yapılmasına kimse karşı değil"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 27 Aralık 2021 tarihli yazısı doğrultusunda; Erdemli ilçesi Kumkuyu Yat Limanı 1/1000 Ölçekli İmar Planında emsal değeri belirlenmesine yönelik plan notu değişikliğine ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili konu oy çokluğuyla kabul edildi. Yat limanından ziyade bir AVM'ye dönüştürülmesi kaygısı nedeniyle maddeye şerh koyan meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Buradaki Marina'nın sorunu da o. Marina oldu dev bir AVM. Bunlar resen yapılıyor Ankara'dan. Biz burada tabi olumsuz görüş bildireceğiz. Cumhur İttifakı üyelerine de buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu işlerin kolay olmadığını Ankara'nın bilmesi lazım ya da daha açık konuşayım; bizim bölgemizle ilgili resen alınacak kararların bölgemizi sıkıntıya sokacak kararlar olmaması gerektiği yönünde bizim takipte olduğumuzu söylememiz ya da belirtmemiz ve belli etmemiz lazım. Burada göstereceğimiz tavır da aslında bu. Biz burada bir AVM istemiyoruz. Orada marina yapılmasına kimse karşı değil. Şimdi yatırım adı altında başka filmler çevriliyor. Sanıyorum buradaki komisyondaki arkadaşlarımızın muhalefet şerhi de bundan ibaret. Ben arkadaşlarımın da bütün meclis üyesi arkadaşlarımın da buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum." - MERSİN