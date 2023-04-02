Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması hakkında ilk sözler: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında seccadeye ayakkabıyla basmasına bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 gün içerisinde birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Onlara göre meşrudur. Yapabilirler. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. 97 tesisin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programında seccadeye ayakkabıyla basan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.

"TALİMATI PENSİLVANYA'DAN ALIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Cumhur İttifakı ile bir yola çıktık. Bu yolculuğu 14 Mayıs'ta sizler çok farklı bir şekilde şahlanışa çevireceksiniz. 40 gün içerisinde birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Onlara göre meşrudur. Yapabilirler. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Bunlara en güzel cevabı aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dün Elazığ'da, önceki gün Gaziantep ve Kilis'i ziyaret ettik. Daha önce Hatay ve Kahramanmaraş'taydık. Gittiğimiz her yerde milletimizin dayanışma ruhuna bizzat şahitlik ediyoruz. Milletimiz oruçla, Kur'an'la bu mübarek günleri idrak ederken, deprem bölgesindeki kardeşlerini de asla unutmuyor. Pek çok kuruluş sahada mağdurlara destek oluyor. Belediyelerimiz barınmadan gıdaya geniş bir alanda örnek işlere imza atıyor.

"BAĞCILAR'IN YAPTIĞI YATIRIM 250 MİLYON LİRAYI AŞTI"

Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan çalışan herkesten Allah razı olsun, diyorum. Yaralarımızı bir an önce sarıyoruz, saracağız. Depremin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldıracağız. Çadırların yanı sıra konteyner kentler ile barınma sorunlarını çözüyoruz. Alt ve üst yapıyı elden geçiriyoruz.

"650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturana kadar durmayacağız. Depremzede vatandaşımızdan 1 yıl süre istedik.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz.

"YATIRIMLARIN TOPLAM TUTARI 3 MİLYAR 412 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR"

Belediye hizmet binamızdan, hükümet konağına, yaşlı yaşam merkezine, park ve bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen bu hizmet ve yatırımların Bağcılar'a hayırlı olmasını diliyorum."