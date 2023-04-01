Seccadeye ayakkabı ile basması gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Operasyon yapıyorlar

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafı üzerinden kendisini eleştirenlere yanıt verdi. İktidar temsilcilerinin kendisine operasyon yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yerdeki seccadeyi görmedim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Ailem hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bu benim hayat tarzıma, varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" dedi.

Millet İttifakı, Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki iftar etkinliğinde buluştu. Programda konuşan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğraf üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"BEN SAMİMİ OLARAK ÜZGÜNÜM"

İktidar tarafından hedef gösterildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim." dedi.

"AİLEM ASLA VE ASLA HİÇBİR KUTSALA SAYGISIZLIK ETMEZ"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez bunu da bilmenizi isterim. Bu benim hayat tarzıma, varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum"

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması gündem oldu. Görüntüler üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı iktidar kanadının tepkisini çekti.