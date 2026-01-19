Bakan Güler, Özbek mevkidaşı Korgeneral Halmuhamedov ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u askeri törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirdi" denildi.