Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çayırgan ifadesinde "Ekrem Bey, bir şeye ihtiyacım olduğunda kendisini arayabileceğimi söyledi. 2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze görüşmedim. Ancak Mariott Hotel'de kaldığı bir dönemde kendisini ziyaret ettim" dedi.

MASAK RAPORLARI VE 50 BİN EURO

İfadesinde Ekrem İmamoğlu ile ilk temasının pandemi döneminde gerçekleştiğini belirten Çayırgan, savcılığın MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin soruya "2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmıyordum. 2021'den sonra birikimlerimin bir kısmını dövize çevirip banka hesabıma yatırdım" yanıtını verdi.Çayırgan, 16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin Euro için ise "Bu para benim birikimlerimdir. 50 bin Euro'yu evi satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir" dedi.

AÇIKLAMAYA YAZILAN "KAZANIYORUZ" İFADESİ

Aynı tarihlerde Kameroğlu İnşaat'a yapılan ödemelere ilişkin Çayırgan "32 bin dolar ve 62 bin 570 TL'yi ev almak amacıyla gönderdim. Açıklamaya yazılan 'kazanıyoruz' ifadesi milli takım süreciyle ilgili bir sevinç ibaresidir" ifadelerini kullandı. Evin bedelinin 4 milyon 100 bin TL olduğunu ve tapunun 19 Haziran 2023'te devralındığını da kayda geçirdi.

"NEDEN EURO GÖNDERMEDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Savcılığın, paranın neden Euro yerine dolar ve TL olarak gönderildiğine dair sorusu üzerine Çayırgan "O dönem neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Bankacının yönlendirmesiyle yapmış olabilirim. Üzerinden vakit geçtiği için detayları hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

İşte Çayırgan'ın savcılık ifadesi;

"Bana sormuş olduğunuz Ekrem İmamoğlu isimli şahısla 2020 ya da 2021 yılında (pandemi döneminde) Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'Merhaba Başkanım, nasılsınız?' şeklinde hitap ettim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim. Kalabalık içerisinde sohbet ettik. Kendilerini makamında ziyaret etmek istediğimi ifade ettim.

"BİZİ KOMŞULARLA BİRLİKTE OTELE GÖNDERDİ"

Yanındaki kişilerden biri telefon numarası verdi ve 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi. 2022-2023 yıllarında ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya'da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim. 2023 yılında Bahçelievler'de evim yıkıldı. O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve aynı zamanda arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Kendisi, ailemi ve beni, binada yaşayan komşularla birlikte otele gönderdi. Bir süre sonra ailemi İBB tesislerine yerleştirdiler.

"İMAMOĞLU'NU ŞAHSİ TELEFONUNU BULARAK ARADIM"

Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3,5 ay burada kaldım. Burada kaldığım süre içerisinde sürekli ev aradım. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun şahsi telefon numarasını bularak kendisini aradım. Kendisi ilk başta telefonu açmadı, daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim.

İŞ TEKLİF ETMİŞ

Bu süre zarfında kendisini ziyaret ettim. Sporla ilgili konuştuk. Kendisi bana 'İBB'de oynamak ister misin?' diye sordu. Ben de alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim. Kendisi bana kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı sordu. Ben de herhangi bir planlama yapmadığımı söyledim. Bunun üzerine voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim.

"BİR ŞEYE İHTİYACIN OLDUĞUNDA ARA" DEMİŞ

Buradan çıkarken sağ kolu olarak tanıtılan Mustafa Akın ile tanıştırdılar. Ben de kendisiyle tanıştığıma memnun olduğumu söyledim. Ekrem Bey, bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi.

OTELDE ZİYARET ETMİŞ

2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim. Bana sormuş olduğunuz Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımam.

Mustafa Akın isimli şahısla, ifademin başında belirttiğim üzere, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulaşamadığımda Mustafa Akın ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım. İfademde, Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradığımı belirttim. Bunun dışında Mustafa Akın ile başka bir irtibatım olmamıştır. Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zaman kendisini aradım."