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Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım

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Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir cinsel ilişki videosu ortalığı fena karıştırdı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğu yönündeki iddialarla ilgili son kez açıklama yaptığını belirten CHP Erzincan Mustafa Sarıgül "Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım. Verdiğiniz desteklere teşekkür ediyorum. Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisine ait olduğu iddia edilen videoya ilişkin bir mesaj daha yayınladı.

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Sarıgül, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtti ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

"BU İHANETİ YAPANLAR İNŞALLAH HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKTIR"

X hesabından "Bu konudaki son konuşmam" diyerek paylaşım yapan Sarıgül, şunları kaydetti; "Siyasi hayatım boyunca çok olay yaşadım. Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım. Dün gün boyu verdiğiniz desteklere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin benimle beraber oldunuz. O enerjinizi hissettim. Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır."

Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım

KRİMİNAL BÜRONUN RAPORUNU PAYLAŞTILAR

Sarıgül, daha önce yaptığı açıklamalarda da söz konusu videonun montaj olduğunu ve yargıya başvuracağını söylemişti. Sarıgül'ün avukatları ise Ulusal Kriminal Büro'nun incelemesiyle görüntülerdeki kişinin Sarıgül olmadığının kanıtladığını belirtmişlerdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (1)

öncevatan:

buna verenler utansın OYUNU :D

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