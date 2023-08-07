Sarıgül, CHP'nin İBB adayı olacağı iddialarına sert çıktı: Külliyen palavra

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği iddiasını yalanladı. Sarıgül, "Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan'ın aklında böyle bir düşünce var" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'ün yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine aday olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Sarıgül, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"LAFI BİLE GEÇMEDİ, GEÇMEYECEK"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan'ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi, geçmeyecek" dedi.

"BEN VEFALI ADAMIMDIR"

Kılıçdaroğlu'nun liderliği ile ilgili tartışmaları ve partideki değişim arayışı konusunda da açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Ben vefalı adamımdır. Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey'in yanındayım. Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan'a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu" ifadelerini kullandı.