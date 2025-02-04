Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikinci resmi yurt dışı ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak başkent Ankara'ya geldi. Şara'yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

İKİ LİDER ARASINDA 3 SAATLİK GÖRÜŞME

Buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Şara,Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından ise iki lider arasında yaklaşık 3 saat süren görüşme başladı.

SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEMLE İLGİLİ KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ile güvenliğin sağlanması için olası ortak tedbirler ele alındı

TÜRKİYE'DEN ŞARA'YA ÖZEL UÇAK

Öte yandan, tarihi ziyarette dikkat çeken detaylardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Şara'ya tahsis edilen uçak oldu. Şara'yı Ankara'ya Türkiye devlet filosundaki "TC-IST" kuyruk numaralı uçak taşıdı.