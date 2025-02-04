Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Yangın faciasında raporlar tamamlandı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı

Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Suriye'nin yeni yönetimi arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir adım atıldı. Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak başkent Ankara'ya geldi. Tarihi ziyarette dikkat çeken detaylardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Şara'ya tahsis edilen uçak oldu.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikinci resmi yurt dışı ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak başkent Ankara'ya geldi. Şara'yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

İKİ LİDER ARASINDA 3 SAATLİK GÖRÜŞME

Buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Şara,Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından ise iki lider arasında yaklaşık 3 saat süren görüşme başladı.

Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEMLE İLGİLİ KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ile güvenliğin sağlanması için olası ortak tedbirler ele alındı

Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

TÜRKİYE'DEN ŞARA'YA ÖZEL UÇAK

Öte yandan, tarihi ziyarette dikkat çeken detaylardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Şara'ya tahsis edilen uçak oldu. Şara'yı Ankara'ya Türkiye devlet filosundaki "TC-IST" kuyruk numaralı uçak taşıdı.

Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
img

İstanbul teyakkuzda! İşte alınan tüm önlemler
Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.