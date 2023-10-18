Şanlıurfa ve Kenya'nın Garissa şehri arasında işbirliği protokolleri imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kenya Cumhuriyeti Garissa Eyalet Valisi Dr. Nathif Jama Adam'ı ağırladı. Görüşmede Şanlıurfa ile Garissa şehri arasında bir dizi protokoller imzalanarak, uluslararası işbirliklerine bir yenisini daha eklendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kenya Cumhuriyeti Garissa Eyalet Valisi Dr. Nathif Jama Adam'ı ağırladı. Görüşmede Şanlıurfa ile Garissa şehri arasında bir dizi protokoller imzalanarak, uluslararası işbirliklerine bir yenisini daha eklendi.

Dış ilişkiler anlamında diyalogların geliştirilmesine yönelik girişimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda kardeş şehir olarak belirlenen Kenya'nın Garissa eyaleti ikili ilişkileri bir dizi protokollerle daha da geliştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya gelen Kenya Cumhuriyeti Garissa Eyalet Valisi Dr. Nathif Jama Adam arasında imzalanan protokol çerçevesinde iki şehir arasında işbirliği ve diyalog daha da güçlendirilmiş oldu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği Komisyonu Başkanı Abdurrahim Dusak'ın da eşlik ettiği görüşmede karşılıklı atılan imzalarla Garissa ve Şanlıurfa şehirleri kardeşlik bağlarını perçinledi.

"Kardeş şehrimiz Garissa ile iş birliği protokolü yaptık"

İmzaların atılmasının ardından konuşan Beyazgül, "Kenya Garissa Eyalet Valimizle beraberiz. Abdurrahim Dusak vekilimiz ve Kenya heyeti de buradalar. Daha önce her iki şehrin meclislerince kardeş şehir olması noktasında mutabakata varılmış ve kararlar çıkarılmış. Şimdi ise bir işbirliği protokolü yaptık. İnşallah Garissa ile Şanlıurfa zaten kardeş şehirlerdi. Bu kardeşliğin gereği olan birlikteki çalışmaları beraber yürüteceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Tekrar Şanlıurfa'da olduğum için çok mutluyum"

Kenya Cumhuriyeti Garissa Eyaleti'nin Valisi Dr. Nathif Jama Adam ise, "Şanlıurfa Belediyesi ile Garrissa Eyaleti arasında imzalanan kardeş şehir protokolü için bizlere bu fırsatı verdiği için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu yaptığımız kardeş şehir olma işbirliği protokolü bizim için başka bir yabancı ülke ve belediye ile yaptığımız ilk kardeş şehir olma protokolüdür. ve bundan dolayı gerçekten onur duyuyorum. Birkaç yıl sonra bugün Şanlıurfa ve Garissa arasındaki bu tarihi kardeş şehir olma anlaşmasını imzalamak üzere Şanlıurfa'ya döndüğüm için mutluyum. Başkanım bundan dolayı sözlerimi kendi dilimizde anlamı çok teşekkür ederim anlamına gelen 'Asante Sana' ile tamamlamak isterim" sözlerine yer verdi. - ŞANLIURFA