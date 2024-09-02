Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

31 Mart'ta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Gülpınar, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.

GÜLPINAR VİDEO MESAJ YAYIMLADI

Başkan Gülpınar yaptığı açıklamada, Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlatmış olduğu adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını anımsatarak, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünce ile hareket ettiklerini belirtti.

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini vurgulayan Başkan Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar.

"ŞANLIURFA'YA DAHA İYİ HİZMETLER VERMEK İSTİYORUM"

Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'Bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim.

"KADİM ŞEHRİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa/Siverek'te doğdu. Lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik deneyiminin ardından Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezin'de mütercim olarak görev yaptı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Bakanlığında Siyasi Danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı. Milletvekilliği sürecinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

26. ve 27. dönem milletvekilliği süresince AB Uyum Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar'a Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Fransa Hükümeti'nin en üst düzey devlet nişanı olan "Legion D'Honneur" taltif edilmiştir.

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, ileri düzeyde Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe bilmekte ayrıca Almanca da konuşabilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.