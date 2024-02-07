Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler

Ak Parti'nin Şanlıurfa tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer, birbiriyle itişerek tartışma yaşadılar.

31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak adaylarını tanıttı.

ERDOĞAN'A YAKIN DURMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ İTTİLER

Aday tanıtım toplantısı sırasında ilginç anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak fotoğraf çektirmek isteyen bazı partililer, bunun mücadelesini vererek birbirleriyle itişti. Partililer arasında kısa süreli tartışma çıktı.

O anlar kameralar tarafından anbean kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.