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Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler

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AK Parti'nin Şanlıurfa tanıtım toplantısında ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar. O anlar kameralara yansıdı.

Ak Parti'nin Şanlıurfa tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer, birbiriyle itişerek tartışma yaşadılar.

31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak adaylarını tanıttı.

Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler

ERDOĞAN'A YAKIN DURMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ İTTİLER

Aday tanıtım toplantısı sırasında ilginç anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak fotoğraf çektirmek isteyen bazı partililer, bunun mücadelesini vererek birbirleriyle itişti. Partililer arasında kısa süreli tartışma çıktı.

O anlar kameralar tarafından anbean kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler

Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler

Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Şanlıurfa AK Parti Politika Haberler

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Yorumlar (9)

yusuf ayan:

Bıığğşş Yaskele bunlar benim koyunlarım değil

77
6
yanıtYanıtla
Mehmet Mirdeslioglu:

Sana koyan çok varsın bunlar senin koyunun olmasin

yanıt13
yanıt66
Mehmet Vatandaş:

Ülen Urfalı delikanlıdır yalaka olmaz:))

20
50
yanıtYanıtla
Mustafa TekkaleMMM:

Sağdan ikinciyi dışladılar resmen yaaa çok komik

43
0
yanıtYanıtla
Murat Çetin:

Sıra için kavga etmeyin hizmet için kavga edin .

23
1
yanıtYanıtla
Deniz:

Terbiyesizlik

22
1
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Dürüstçe:

Ahirette Hesap gününde de yakın duracak mısınız?

23
0
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Firat Tas:

Nebati geldi aklıma

20
0
yanıtYanıtla
Aslan Öztürk:

Meeeee meeee

15
0
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