Sanat dünyasından üst üste İmamoğlu açıklamaları! Hepsi tavrını aynı şekilde ortaya koydu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası birçok ünlü isim ise İmamoğlu'na yönelik destek mesajında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Kararın ardından siyasi isimlerin yanı sıra, ünlü isimlerden de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
- Cem Yılmaz : Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu "Her toplum hak ettiği gibi yönetilir" sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun ! Laba luba hep ikisi de. Acı bi tablo.
- Berna Laçin : Ne çok korkarmışsınız milletten Yaşasın Hürriyet, kahrolsun istibdat
- Mustafa Sandal : Asla yalnız değilsin. Her şey çok güzel olacak
- Fazıl Say: Artık Kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre! Yanındayız.
- Vedat Milor: Bugün Türkiye'de Saraçhane'de olmayı ve keyfi kararlara karşı desteğimi ortaya koymayı çok isterdim.
- Levent Üzümcü: Bir gün seçilemeyeceğini düşünmeden davranırsan işte böyle hukuksuzluğa muhtaç kalırsın.
- Danla Biliç: Başkanım, yazıp kalp emojisi koydu
- Gani Müjde: Bataklıktan çıkışın ilk işareti gibi geldi bana. Artık muhalefet kimi aday gösterecek diye bir sorun da kalmadı. Aday belli...