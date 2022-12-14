Sanat dünyasından üst üste İmamoğlu açıklamaları! Hepsi tavrını aynı şekilde ortaya koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası birçok ünlü isim ise İmamoğlu'na yönelik destek mesajında bulundu.