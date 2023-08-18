Samsun Valisi Orhan Tavlı Göreve Başladı

Samsun Valiliği görevine başlayan Orhan Tavlı, vali yardımcıları ve iç birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Vali Tavlı'yı ziyaret etti.

Samsun Valiliği görevine başlayan Orhan Tavlı, ilk iş olarak vali yardımcıları ve iç birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Son valiler kararnamesi ile Samsun'a atanan Vali Orhan Tavlı, dün valilik görev başlama imzasını attıktan sonra bugün toplantılara başladı. Karşılama töreni istemeyen ve hemen göreve başlayan Vali Tavlı ilk olarak vali yardımcıları ile bir araya geldi.

Samsun'da göreve başlamasının ardından ilk toplantısını Samsun Vali Yardımcıları Şevket Cinbir, Hasan Öztürk, Vali Yardımcısı Vekili İbrahim Civelek ve Vali Yardımcısı Vekili Mahmut Halal ile gerçekleştiren Vali Orhan Tavlı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, yürütülebilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Vali Tavlı daha sonra iç birim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz ve Demir'den ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Tavlı'yı ayrı ayrı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı açıklamada, "Şehrimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Sayın Valimize görevinde muvaffakiyetler diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN