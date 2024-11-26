Üye Girişi
Haberler
Biden, ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı

Biden: Ateşkes yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girecek

 Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

 Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı
BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı İYİ Parti'den İstifa Etti

Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı İYİ Parti'den İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak devam etme kararı aldığını açıkladı. Aydoğdu, vatandaşlarla olan bağını vurgulayarak, hizmet odaklı bir siyaset anlayışının ilçeye fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, İYİ Partiden istifa etti.

Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların talep ve tavsiyeleriyle başlattıkları adaylık sürecini 31 Mart 2024 gecesi yine zaferle taçlandırdıklarını hatırlattı.

Belediye başkanlığına seçildikten sonra hep şeffaf olduğunu ve gelişen durumları vatandaşlarla paylaştığını belirten Aydoğdu, "Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararını aldım." ifadelerini kullandı.

Her bir vatandaşın sorunlarını çözmek için mücadele ettiğini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yakakent'te siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Yakakent'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının güzel ilçemize fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Alınan karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bundan sonraki süreçte her bir vatandaşımızın sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ilçemizin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceğim. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Politika
img

Kredi kartlarında korkutan tablo
img

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
img

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Karabağlar, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bugün okullar tatil mi, okul yok mu SON DAKİKA! Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 27 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 27 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bingöl okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Bingöl'de okul yok mu (Bingöl Valiliği Açıklaması)? Karaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Karaman'da okul yok mu (Karaman Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.