Samsun haber... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bafra'da vatandaşlara seslendi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çözümleri üretiyoruz, güç birliği içinde çalışıyoruz. Bize katılırsanız Türkiye güçlü olacak." dedi.

Alaçam ilçesinin ardından yeniden Bafra ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasında Kılıçdaroğlu, "Benim yolum sizin yolunuzdur. Hak talep eden herkes için yürüyeceğim, herkes için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar derin sorunlar yaşanmamıştı, devletin hazinesi nedir belli değil, devlette kim neyi yapıyor belli değil, dış politika belli değil, iç politika hiç belli değil, bakanlar var, adını sayın desem kimse sayamaz. Bütün bunları düşündüğümüzde pek çok sorunla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Ben sizin sorunlarınıza talibim"

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçiniz üretiyor alın terinin karşılığını alamıyorsa, bu kadar bereketli ovalarda eken biçen çiftçi, 'Hala benim ürünümün fiyatı ne olacak?' diye fiyat bekliyorsa bir sorunumuz var demektir. Bu kadar bereketli ovalar varken, çiftçimiz varken eğer bu ülkenin sözde bakanı Venezuela'ya gidip oralarda 'tarımı inceleyeceğiz', Sudan'a gidip orada, 'arazi kiralayacağız, orada üreteceğiz Türkiye'ye getireceğiz' diyorsa, bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet edemez, doğru değildir. Bunların değişmesi lazım. Bu anlayışın değişmesinin yolu sizde. Bende değil. Siz değiştireceksiniz. Ben sizin sorunlarınıza talibim. Birilerinin yaptığı gibi paranıza pulunuza değil, tam tersine sizin daha fazla kazanmanızı isterim. Her evde huzur olmasını isterim. Her şeyden önce Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını, kendi bölgesinde lider olmasını isterim."

"Yazık günahtır, onlara da yazık günah"

Bir vatandaşın "Afgan ve Suriyelileri yollayalım" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanma iki yıl içinde, iki." diyerek, şunları kaydetti:

"Ben söyledim, Suriye ile barışın dedim, kavga etmeyin dedim, yanlış yapıyorsunuz dedim, Türkiye'de uluslararası Suriye konferansı düzenleyin dedim, yapmadı. Putin talimat verdi, 'emredersin' diyor, şimdi 'barışacağım' diyor...Sen demelisin ki, 'ben ülkemin çıkarını koruyacağım'. Gidecektin Emevi Camisi'nde 24 saatte namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Yazık günahtır, onlara da yazık günah. Afganlar mülteci değil onlar kaçak gelmişler, Afganlar bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye'ye geliyorlar, Afganları yakalayacağız İran'a teslim edeceğiz, oradan geldikleri için."

Altı siyasi parti liderinin Türkiye'nin sorunlarını bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çözümleri üretiyoruz, güç birliği içinde çalışıyoruz. Bundan emin olmanızı isterim, bize destek verin, bize güç verin, bize katılın. Bize katılırsanız Türkiye güçlü olacak, bize katılın bu memlekete adalet gelsin. Bize katılın bu memlekette alın terinin değeri olsun. Bize katılın bu memlekete işsizliği bitirelim. Bize katılın esnaf rahat etsin. Esnafı da çiftçisi de faiz altında eziliyor." diye konuştu.