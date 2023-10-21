Samsun'da İHH tarafından 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

SAMSUN'da İnsani Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi.

Atakum ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. 'Büyük Filistin Yürüyüşü' adı altında düzenlenen yürüyüşte, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayan yürüyüş, Çobanlı İskelesi'nde son buldu. Yürüyüşün ardından konuşan İHH Gençlik Başkanı Emre Güneş, "Bu yaşanılan katliamlar yeni değildir. İşgalci İsrail tam 75 yıldır tüm dünyanın gözü önünde böl, parçala ve yut stratejisiyle Filistinlilere baskı ve zulüm uyguluyor. Filistin'de bugüne kadar öldürülen çocuk ve kadın sayısı binlerle ifade edilmektedir. Şu tarihi gerçek çok iyi bilinmelidir ki; işgalci İsrail'in asıl amacı Gazze'yi tamamen insansız hale getirmektir. Bunun için elektrik, su, mazot ve hiçbir insani yardımın girmesine izin vermedikleri Gazze'de sivil yerleşim yerleri, hastaneler, pazar yerleri camiler ve okullar bombalanıyor. İşgalci İsrail, son teknoloji silah ve bombalarıyla sivilleri hedef almak ve sivillerin hayati ihtiyaçlarının bölgeye girişini engelleyerek burayı insansız hale getirme planını adım adım uyguluyor. Bu planın bir parçası da insani koridor adı altında sivilleri Sina Çölü'ne yerleştirilmesi kararıdır" dedi.

'KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE, TÜM DÜNYA TUTSAKTIR'

"Gazze'de ölen insanlıktır" diyen Güneş, "Gazze'de öldürülen insanlığımızdır. Bu mesele, insani bir meseledir. Filistin'de öldürülen, katledilen çocukların, annelerin acısını yüreğinde hisseden vicdan sahibi her insan bu meseleye sahip çıkmalıdır. Buradan vicdan ve merhamet sahibi tüm insanlığa sesleniyoruz. Bu zulmü haykırın, her yerde duyurun ve sessiz kalmayın. Herkesin kendi imtihanını verdiği bu çağda bizler bu zulme karşı sessiz kalmamak için buradan haykırıyoruz. Kudüs özgür değilse, tüm dünya tutsaktır" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN BİZİMDİR, BİZİM KALACAK'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyoloji bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Filistinli Zeyd Aljubeh ise "Allah yardımcımız olsun. Filistin'de durum çok zor. Kudüs bizim için çok muazzam bir şey. Mescid-i Aksa küçük bir şey değil. Gazze'de elektrik yok, su da kesildi. Artık durum çok zor. Hastaneyi bile bombaladılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben burada öğrenciyim. Buraya destek olmak için geldim. Filistin her zaman bizimdir ve bizim kalacaktır. İsrail bitecek" diye konuştu.